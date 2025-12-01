Preço de BVM hoje

O preço ao vivo de BVM (BVM) hoje é $ 0.00918853, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BVM para USD é de $ 0.00918853 por BVM.

BVM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 228,362, com um fornecimento em circulação de 24.82M BVM. Nas últimas 24 horas, BVM foi negociado entre $ 0.00868328 (mínimo) e $ 0.00937398 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.94, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00729233.

No desempenho de curto prazo, BVM movimentou-se -0.35% na última hora e +2.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BVM (BVM)

Capitalização de mercado $ 228.36K$ 228.36K $ 228.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 917.73K$ 917.73K $ 917.73K Fornecimento Circulante 24.82M 24.82M 24.82M Fornecimento total 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

