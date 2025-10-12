Informações de preço de BUDDY (BUDDY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00002624 Mínimo 24h $ 0.00002784 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.00544873 Menor preço $ 0.00001676 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -4.32% Variação de Preço (7d) -23.70%

O preço em tempo real de BUDDY (BUDDY) é $0.00002658. Nas últimas 24 horas, BUDDY foi negociado entre a mínima de $ 0.00002624 e a máxima de $ 0.00002784, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BUDDY é $ 0.00544873, enquanto o mais baixo é $ 0.00001676.

Em termos de desempenho de curto prazo, BUDDY variou -- na última hora, -4.32% nas últimas 24 horas e -23.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BUDDY (BUDDY)

Capitalização de mercado $ 26.57K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.57K Fornecimento Circulante 999.34M Fornecimento total 999,339,503.770351

A capitalização de mercado atual de BUDDY é $ 26.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUDDY é 999.34M, com um fornecimento total de 999339503.770351. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.57K.