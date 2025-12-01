Preço de BlockMind hoje

O preço ao vivo de BlockMind (BMIND) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BMIND para USD é de -- por BMIND.

BlockMind ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 336,382, com um fornecimento em circulação de 100.00B BMIND. Nas últimas 24 horas, BMIND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BMIND movimentou-se -- na última hora e +7.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BlockMind (BMIND)

Capitalização de mercado $ 336.38K$ 336.38K $ 336.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 336.38K$ 336.38K $ 336.38K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BlockMind é $ 336.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BMIND é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 336.38K.