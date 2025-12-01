Preço de BFUSD hoje

O preço ao vivo de BFUSD (BFUSD) hoje é $ 0.998955, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BFUSD para USD é de $ 0.998955 por BFUSD.

BFUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,318,622,166, com um fornecimento em circulação de 1.32B BFUSD. Nas últimas 24 horas, BFUSD foi negociado entre $ 0.998907 (mínimo) e $ 0.99927 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.007, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.99712.

No desempenho de curto prazo, BFUSD movimentou-se -0.00% na última hora e -0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BFUSD (BFUSD)

Capitalização de mercado $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Fornecimento Circulante 1.32B 1.32B 1.32B Fornecimento total 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BFUSD é $ 1.32B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BFUSD é 1.32B, com um fornecimento total de 1320000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.32B.