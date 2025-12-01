Preço de BASEDD House hoje

O preço ao vivo de BASEDD House (BASEDD) hoje é $ 0.00057804, com uma variação de 1.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASEDD para USD é de $ 0.00057804 por BASEDD.

BASEDD House ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 577,970, com um fornecimento em circulação de 999.88M BASEDD. Nas últimas 24 horas, BASEDD foi negociado entre $ 0.00055937 (mínimo) e $ 0.00059456 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00924382, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00055695.

No desempenho de curto prazo, BASEDD movimentou-se -0.83% na última hora e -15.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BASEDD House (BASEDD)

Capitalização de mercado $ 577.97K$ 577.97K $ 577.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 577.97K$ 577.97K $ 577.97K Fornecimento Circulante 999.88M 999.88M 999.88M Fornecimento total 999,877,954.06868 999,877,954.06868 999,877,954.06868

