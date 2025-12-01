Preço de Base Strategy hoje

O preço ao vivo de Base Strategy (BASTR) hoje é $ 0.0000020, com uma variação de 1.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASTR para USD é de $ 0.0000020 por BASTR.

Base Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 194,438, com um fornecimento em circulação de 97.23B BASTR. Nas últimas 24 horas, BASTR foi negociado entre $ 0.0000020 (mínimo) e $ 0.00000218 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00001075, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000183.

No desempenho de curto prazo, BASTR movimentou-se -0.27% na última hora e -3.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Base Strategy (BASTR)

Capitalização de mercado $ 194.44K$ 194.44K $ 194.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 194.44K$ 194.44K $ 194.44K Fornecimento Circulante 97.23B 97.23B 97.23B Fornecimento total 97,231,399,503.8688 97,231,399,503.8688 97,231,399,503.8688

