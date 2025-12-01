ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Asteroid Bot hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ASTEROIDBOT é de 7,736.88 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ASTEROIDBOT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre ASTEROIDBOT

Informações sobre preços de ASTEROIDBOT

O que é ASTEROIDBOT

Site oficial do ASTEROIDBOT

Tokenomics de ASTEROIDBOT

Previsão de preço de ASTEROIDBOT

USD
Gráfico de preço em tempo real de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)
Última atualização da página: 2025-12-01 05:14:31 (UTC+8)

Preço de Asteroid Bot hoje

O preço ao vivo de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTEROIDBOT para USD é de -- por ASTEROIDBOT.

Asteroid Bot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,736.88, com um fornecimento em circulação de 1.00B ASTEROIDBOT. Nas últimas 24 horas, ASTEROIDBOT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ASTEROIDBOT movimentou-se -- na última hora e +5.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

$ 7.74K
$ 7.74K$ 7.74K

--
----

$ 7.74K
$ 7.74K$ 7.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Asteroid Bot é $ 7.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASTEROIDBOT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.74K.

Histórico de preço de Asteroid Bot USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+5.79%

+5.79%

Histórico de preços de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Asteroid Bot em USD foi de $ 0.0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Asteroid Bot em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Asteroid Bot em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Asteroid Bot em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0.00.00%
30 dias$ 0-31.89%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Asteroid Bot

Previsão de preço de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ASTEROIDBOT em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Asteroid Bot pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço Asteroid Bot pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de ASTEROIDBOT para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Asteroid Bot.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

Site oficial

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Asteroid Bot

Quanto valerá 1 Asteroid Bot em 2030?
Se o Asteroid Bot crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Asteroid Bot e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 05:14:31 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

Explore mais sobre Asteroid Bot

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.