Preço de aibrk hoje

O preço ao vivo de aibrk (AIBRK) hoje é $ 0.0002059, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIBRK para USD é de $ 0.0002059 por AIBRK.

aibrk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 205,905, com um fornecimento em circulação de 1.00B AIBRK. Nas últimas 24 horas, AIBRK foi negociado entre $ 0.00020224 (mínimo) e $ 0.0002121 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00420528, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00019463.

No desempenho de curto prazo, AIBRK movimentou-se +0.20% na última hora e -4.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de aibrk (AIBRK)

Capitalização de mercado $ 205.91K$ 205.91K $ 205.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 205.91K$ 205.91K $ 205.91K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

