Preço de Agentify AI hoje

O preço ao vivo de Agentify AI (AGF) hoje é $ 0.00019827, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGF para USD é de $ 0.00019827 por AGF.

Agentify AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,827.38, com um fornecimento em circulação de 100.00M AGF. Nas últimas 24 horas, AGF foi negociado entre $ 0.00019787 (mínimo) e $ 0.00019941 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04609707, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0001837.

No desempenho de curto prazo, AGF movimentou-se -- na última hora e +5.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Agentify AI (AGF)

Capitalização de mercado $ 19.83K$ 19.83K $ 19.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.83K$ 19.83K $ 19.83K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Agentify AI é $ 19.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AGF é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.83K.