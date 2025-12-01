Preço de Agent Daredevil hoje

O preço ao vivo de Agent Daredevil (DARE) hoje é $ 0.00015765, com uma variação de 2.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DARE para USD é de $ 0.00015765 por DARE.

Agent Daredevil ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,554, com um fornecimento em circulação de 530.00M DARE. Nas últimas 24 horas, DARE foi negociado entre $ 0.00015632 (mínimo) e $ 0.00016265 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00080996, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007769.

No desempenho de curto prazo, DARE movimentou-se -0.23% na última hora e +8.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Agent Daredevil (DARE)

Capitalização de mercado $ 83.55K$ 83.55K $ 83.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 157.65K$ 157.65K $ 157.65K Fornecimento Circulante 530.00M 530.00M 530.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

