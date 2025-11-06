Informacje o cenie ZoidPay (ZPAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00631471 $ 0.00631471 $ 0.00631471 Minimum 24h $ 0.00818961 $ 0.00818961 $ 0.00818961 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00631471$ 0.00631471 $ 0.00631471 Maksimum 24h $ 0.00818961$ 0.00818961 $ 0.00818961 Historyczne maksimum $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.09% Zmiana ceny (1D) +15.50% Zmiana ceny (7D) +119.70% Zmiana ceny (7D) +119.70%

Aktualna cena ZoidPay (ZPAY) wynosi $0.0073592. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZPAY wahał się między $ 0.00631471 a $ 0.00818961, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZPAY w historii to $ 1.79, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZPAY zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +15.50% w ciągu 24 godzin i o +119.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZoidPay (ZPAY)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Podaż w obiegu 392.00M 392.00M 392.00M Całkowita podaż 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ZoidPay wynosi $ 2.88M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZPAY w obiegu wynosi 392.00M, przy całkowitej podaży 700000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.15M.