GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ZoidPay to 0.0073592 USD. Śledź aktualizacje cen ZPAY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZPAY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ZoidPay to 0.0073592 USD. Śledź aktualizacje cen ZPAY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZPAY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZPAY

Informacje o cenie ZPAY

Czym jest ZPAY

Oficjalna strona internetowa ZPAY

Tokenomika ZPAY

Prognoza cen ZPAY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ZoidPay

Cena ZoidPay (ZPAY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZPAY do USD:

$0.00735819
$0.00735819$0.00735819
+15.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ZoidPay (ZPAY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:18 (UTC+8)

Informacje o cenie ZoidPay (ZPAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00631471
$ 0.00631471$ 0.00631471
Minimum 24h
$ 0.00818961
$ 0.00818961$ 0.00818961
Maksimum 24h

$ 0.00631471
$ 0.00631471$ 0.00631471

$ 0.00818961
$ 0.00818961$ 0.00818961

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+15.50%

+119.70%

+119.70%

Aktualna cena ZoidPay (ZPAY) wynosi $0.0073592. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZPAY wahał się między $ 0.00631471 a $ 0.00818961, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZPAY w historii to $ 1.79, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZPAY zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +15.50% w ciągu 24 godzin i o +119.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZoidPay (ZPAY)

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

--
----

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

392.00M
392.00M 392.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ZoidPay wynosi $ 2.88M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZPAY w obiegu wynosi 392.00M, przy całkowitej podaży 700000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.15M.

Historia ceny ZoidPay (ZPAY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ZoidPay do USD wyniosła $ +0.00098767.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ZoidPay do USD wyniosła $ +0.0133970953.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ZoidPay do USD wyniosła $ +0.0355045428.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ZoidPay do USD wyniosła $ +0.0064511427895674189.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00098767+15.50%
30 Dni$ +0.0133970953+182.05%
60 dni$ +0.0355045428+482.45%
90 dni$ +0.0064511427895674189+710.43%

Co to jest ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ZoidPay (ZPAY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ZoidPay (w USD)

Jaka będzie wartość ZoidPay (ZPAY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZoidPay (ZPAY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZoidPay.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZoidPay!

ZPAY na lokalne waluty

Tokenomika ZoidPay (ZPAY)

Zrozumienie tokenomiki ZoidPay (ZPAY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZPAYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ZoidPay (ZPAY)

Jaka jest dziś wartość ZoidPay (ZPAY)?
Aktualna cena ZPAY w USD wynosi 0.0073592USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZPAY do USD?
Aktualna cena ZPAY w USD wynosi $ 0.0073592. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZoidPay?
Kapitalizacja rynkowa dla ZPAY wynosi $ 2.88M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZPAY w obiegu?
W obiegu ZPAY znajduje się 392.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZPAY?
ZPAY osiąga ATH w wysokości 1.79 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZPAY?
ZPAY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZPAY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZPAY wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZPAY pójdzie wyżej?
ZPAY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZPAY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ZoidPay (ZPAY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,791.85
$103,791.85$103,791.85

+0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.19
$3,440.19$3,440.19

+1.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.96
$161.96$161.96

+0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.85
$1,477.85$1,477.85

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,791.85
$103,791.85$103,791.85

+0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.19
$3,440.19$3,440.19

+1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3480
$2.3480$2.3480

+3.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.96
$161.96$161.96

+0.89%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1429
$1.1429$1.1429

+5.31%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03552
$0.03552$0.03552

+42.08%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000008335
$0.000008335$0.000008335

+341.47%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2308
$0.2308$0.2308

+361.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000619
$0.0000000619$0.0000000619

+309.93%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5293
$1.5293$1.5293

+88.52%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01801
$0.01801$0.01801

+44.08%