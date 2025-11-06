Informacje o cenie ZeroSwap (ZEE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.08% Zmiana ceny (1D) -0.37% Zmiana ceny (7D) -9.07% Zmiana ceny (7D) -9.07%

Aktualna cena ZeroSwap (ZEE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZEE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZEE w historii to $ 3.24, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZEE zmieniły się o +2.08% w ciągu ostatniej godziny, o -0.37% w ciągu 24 godzin i o -9.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZeroSwap (ZEE)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.65K$ 24.65K $ 24.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 33.18K$ 33.18K $ 33.18K Podaż w obiegu 74.27M 74.27M 74.27M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ZeroSwap wynosi $ 24.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZEE w obiegu wynosi 74.27M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.18K.