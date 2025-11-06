Informacje o cenie Zencore AI (ZCORE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 Najniższa cena $ 0.0052013$ 0.0052013 $ 0.0052013 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -7.60% Zmiana ceny (7D) -7.60%

Aktualna cena Zencore AI (ZCORE) wynosi $0.00524975. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZCORE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZCORE w historii to $ 0.109964, a najniższy to $ 0.0052013.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZCORE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -7.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zencore AI (ZCORE)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Zencore AI wynosi $ 5.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZCORE w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.25K.