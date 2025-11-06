GiełdaDEX+
Aktualna cena Zencore AI to 0.00524975 USD. Śledź aktualizacje cen ZCORE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZCORE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZCORE

Informacje o cenie ZCORE

Czym jest ZCORE

Biała księga ZCORE

Oficjalna strona internetowa ZCORE

Tokenomika ZCORE

Prognoza cen ZCORE

Logo Zencore AI

Cena Zencore AI (ZCORE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZCORE do USD:

$0.00524975
$0.00524975
0.00%1D
USD
Zencore AI (ZCORE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:00:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Zencore AI (ZCORE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.109964
$ 0.109964

$ 0.0052013
$ 0.0052013

--

--

-7.60%

-7.60%

Aktualna cena Zencore AI (ZCORE) wynosi $0.00524975. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZCORE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZCORE w historii to $ 0.109964, a najniższy to $ 0.0052013.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZCORE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -7.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zencore AI (ZCORE)

$ 5.25K
$ 5.25K

--
----

$ 5.25K
$ 5.25K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Zencore AI wynosi $ 5.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZCORE w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.25K.

Historia ceny Zencore AI (ZCORE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Zencore AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Zencore AI do USD wyniosła $ -0.0010406973.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Zencore AI do USD wyniosła $ -0.0046325064.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Zencore AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0010406973-19.82%
60 dni$ -0.0046325064-88.24%
90 dni$ 0--

Co to jest Zencore AI (ZCORE)

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Zencore AI (ZCORE)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Zencore AI (w USD)

Jaka będzie wartość Zencore AI (ZCORE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Zencore AI (ZCORE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Zencore AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Zencore AI!

ZCORE na lokalne waluty

Tokenomika Zencore AI (ZCORE)

Zrozumienie tokenomiki Zencore AI (ZCORE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZCOREjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Zencore AI (ZCORE)

Jaka jest dziś wartość Zencore AI (ZCORE)?
Aktualna cena ZCORE w USD wynosi 0.00524975USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZCORE do USD?
Aktualna cena ZCORE w USD wynosi $ 0.00524975. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Zencore AI?
Kapitalizacja rynkowa dla ZCORE wynosi $ 5.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZCORE w obiegu?
W obiegu ZCORE znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZCORE?
ZCORE osiąga ATH w wysokości 0.109964 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZCORE?
ZCORE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0052013 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZCORE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZCORE wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZCORE pójdzie wyżej?
ZCORE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZCORE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:00:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Zencore AI (ZCORE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,204.93

$3,385.72

$159.30

$1.0001

$1,477.73

$103,204.93

$3,385.72

$2.3224

$159.30

$1.0736

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.028603

$0.2190

$0.000006067

$0.0000000480

$0.000000000000000000000002197

