Informacje o cenie YUUKI (YUUKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00178104 $ 0.00178104 $ 0.00178104 Minimum 24h $ 0.00187724 $ 0.00187724 $ 0.00187724 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00178104$ 0.00178104 $ 0.00178104 Maksimum 24h $ 0.00187724$ 0.00187724 $ 0.00187724 Historyczne maksimum $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Najniższa cena $ 0.00172082$ 0.00172082 $ 0.00172082 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) +1.85% Zmiana ceny (7D) -16.85% Zmiana ceny (7D) -16.85%

Aktualna cena YUUKI (YUUKI) wynosi $0.00182807. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUUKI wahał się między $ 0.00178104 a $ 0.00187724, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUUKI w historii to $ 0.03770389, a najniższy to $ 0.00172082.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUUKI zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +1.85% w ciągu 24 godzin i o -16.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YUUKI (YUUKI)

Kapitalizacja rynkowa $ 38.39K$ 38.39K $ 38.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 38.39K$ 38.39K $ 38.39K Podaż w obiegu 21.00M 21.00M 21.00M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa YUUKI wynosi $ 38.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUUKI w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.39K.