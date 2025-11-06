GiełdaDEX+
Aktualna cena YUUKI to 0.00182807 USD. Śledź aktualizacje cen YUUKI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YUUKI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YUUKI

Informacje o cenie YUUKI

Czym jest YUUKI

Biała księga YUUKI

Oficjalna strona internetowa YUUKI

Tokenomika YUUKI

Prognoza cen YUUKI

Cena YUUKI (YUUKI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YUUKI do USD:

$0.00182807
+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
YUUKI (YUUKI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:00:17 (UTC+8)

Informacje o cenie YUUKI (YUUKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00178104
Minimum 24h
$ 0.00187724
Maksimum 24h

$ 0.00178104
$ 0.00187724
$ 0.03770389
$ 0.00172082
-0.13%

+1.85%

-16.85%

-16.85%

Aktualna cena YUUKI (YUUKI) wynosi $0.00182807. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUUKI wahał się między $ 0.00178104 a $ 0.00187724, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUUKI w historii to $ 0.03770389, a najniższy to $ 0.00172082.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUUKI zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +1.85% w ciągu 24 godzin i o -16.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YUUKI (YUUKI)

$ 38.39K
--
$ 38.39K
21.00M
21,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa YUUKI wynosi $ 38.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUUKI w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.39K.

Historia ceny YUUKI (YUUKI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny YUUKI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny YUUKI do USD wyniosła $ -0.0007713307.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny YUUKI do USD wyniosła $ -0.0016085173.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny YUUKI do USD wyniosła $ -0.01556469127310816.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.85%
30 Dni$ -0.0007713307-42.19%
60 dni$ -0.0016085173-87.98%
90 dni$ -0.01556469127310816-89.48%

Co to jest YUUKI (YUUKI)

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny YUUKI (w USD)

Jaka będzie wartość YUUKI (YUUKI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w YUUKI (YUUKI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla YUUKI.

Sprawdź teraz prognozę ceny YUUKI!

YUUKI na lokalne waluty

Tokenomika YUUKI (YUUKI)

Zrozumienie tokenomiki YUUKI (YUUKI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YUUKIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące YUUKI (YUUKI)

Jaka jest dziś wartość YUUKI (YUUKI)?
Aktualna cena YUUKI w USD wynosi 0.00182807USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YUUKI do USD?
Aktualna cena YUUKI w USD wynosi $ 0.00182807. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa YUUKI?
Kapitalizacja rynkowa dla YUUKI wynosi $ 38.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YUUKI w obiegu?
W obiegu YUUKI znajduje się 21.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YUUKI?
YUUKI osiąga ATH w wysokości 0.03770389 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YUUKI?
YUUKI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00172082 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YUUKI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YUUKI wynosi -- USD.
Czy w tym roku YUUKI pójdzie wyżej?
YUUKI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YUUKI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe YUUKI (YUUKI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,193.35

$3,385.48

$159.32

$1.0001

$1,477.54

$103,193.35

$3,385.48

$2.3228

$159.32

$1.0721

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.033000

$0.2186

$0.000006067

$0.0000000480

$0.000000000000000000000002200

