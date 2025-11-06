GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Yourself to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YOURSELF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YOURSELF łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Yourself to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YOURSELF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YOURSELF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YOURSELF

Informacje o cenie YOURSELF

Czym jest YOURSELF

Oficjalna strona internetowa YOURSELF

Tokenomika YOURSELF

Prognoza cen YOURSELF

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Yourself

Cena Yourself (YOURSELF)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YOURSELF do USD:

$0.00021772
$0.00021772$0.00021772
+4.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Yourself (YOURSELF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Yourself (YOURSELF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00146841
$ 0.00146841$ 0.00146841

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+4.19%

-46.96%

-46.96%

Aktualna cena Yourself (YOURSELF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YOURSELF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YOURSELF w historii to $ 0.00146841, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YOURSELF zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +4.19% w ciągu 24 godzin i o -46.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yourself (YOURSELF)

$ 217.58K
$ 217.58K$ 217.58K

--
----

$ 217.58K
$ 217.58K$ 217.58K

999.44M
999.44M 999.44M

999,443,622.1493173
999,443,622.1493173 999,443,622.1493173

Obecna kapitalizacja rynkowa Yourself wynosi $ 217.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YOURSELF w obiegu wynosi 999.44M, przy całkowitej podaży 999443622.1493173. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 217.58K.

Historia ceny Yourself (YOURSELF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yourself do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yourself do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yourself do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yourself do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.19%
30 Dni$ 0-77.59%
60 dni$ 0-46.75%
90 dni$ 0--

Co to jest Yourself (YOURSELF)

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Yourself (YOURSELF)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Yourself (w USD)

Jaka będzie wartość Yourself (YOURSELF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yourself (YOURSELF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yourself.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yourself!

YOURSELF na lokalne waluty

Tokenomika Yourself (YOURSELF)

Zrozumienie tokenomiki Yourself (YOURSELF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YOURSELFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yourself (YOURSELF)

Jaka jest dziś wartość Yourself (YOURSELF)?
Aktualna cena YOURSELF w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YOURSELF do USD?
Aktualna cena YOURSELF w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yourself?
Kapitalizacja rynkowa dla YOURSELF wynosi $ 217.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YOURSELF w obiegu?
W obiegu YOURSELF znajduje się 999.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YOURSELF?
YOURSELF osiąga ATH w wysokości 0.00146841 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YOURSELF?
YOURSELF zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YOURSELF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YOURSELF wynosi -- USD.
Czy w tym roku YOURSELF pójdzie wyżej?
YOURSELF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YOURSELF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Yourself (YOURSELF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,714.27
$103,714.27$103,714.27

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,437.13
$3,437.13$3,437.13

+1.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.84
$161.84$161.84

+0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,714.27
$103,714.27$103,714.27

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,437.13
$3,437.13$3,437.13

+1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3481
$2.3481$2.3481

+3.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.84
$161.84$161.84

+0.82%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1401
$1.1401$1.1401

+5.05%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03573
$0.03573$0.03573

+42.92%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000008775
$0.000008775$0.000008775

+364.77%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2275
$0.2275$0.2275

+355.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5356
$1.5356$1.5356

+89.29%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%