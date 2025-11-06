Informacje o cenie Yourself (YOURSELF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00146841$ 0.00146841 $ 0.00146841 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) +4.19% Zmiana ceny (7D) -46.96% Zmiana ceny (7D) -46.96%

Aktualna cena Yourself (YOURSELF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YOURSELF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YOURSELF w historii to $ 0.00146841, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YOURSELF zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +4.19% w ciągu 24 godzin i o -46.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yourself (YOURSELF)

Kapitalizacja rynkowa $ 217.58K$ 217.58K $ 217.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 217.58K$ 217.58K $ 217.58K Podaż w obiegu 999.44M 999.44M 999.44M Całkowita podaż 999,443,622.1493173 999,443,622.1493173 999,443,622.1493173

Obecna kapitalizacja rynkowa Yourself wynosi $ 217.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YOURSELF w obiegu wynosi 999.44M, przy całkowitej podaży 999443622.1493173. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 217.58K.