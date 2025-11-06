Informacje o cenie XVGBASE (XVGBASE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.04% Zmiana ceny (1D) +7.06% Zmiana ceny (7D) -13.82% Zmiana ceny (7D) -13.82%

Aktualna cena XVGBASE (XVGBASE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XVGBASE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XVGBASE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XVGBASE zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +7.06% w ciągu 24 godzin i o -13.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XVGBASE (XVGBASE)

Kapitalizacja rynkowa $ 472.61K$ 472.61K $ 472.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 472.61K$ 472.61K $ 472.61K Podaż w obiegu 9.95B 9.95B 9.95B Całkowita podaż 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

Obecna kapitalizacja rynkowa XVGBASE wynosi $ 472.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XVGBASE w obiegu wynosi 9.95B, przy całkowitej podaży 9948999999.41134. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 472.61K.