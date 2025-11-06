GiełdaDEX+
Aktualna cena XVGBASE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XVGBASE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XVGBASE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena XVGBASE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XVGBASE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XVGBASE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XVGBASE

Informacje o cenie XVGBASE

Czym jest XVGBASE

Oficjalna strona internetowa XVGBASE

Tokenomika XVGBASE

Prognoza cen XVGBASE

Cena XVGBASE (XVGBASE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XVGBASE do USD:

--
----
+7.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
XVGBASE (XVGBASE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:27 (UTC+8)

Informacje o cenie XVGBASE (XVGBASE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+7.06%

-13.82%

-13.82%

Aktualna cena XVGBASE (XVGBASE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XVGBASE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XVGBASE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XVGBASE zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +7.06% w ciągu 24 godzin i o -13.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XVGBASE (XVGBASE)

$ 472.61K
$ 472.61K$ 472.61K

--
----

$ 472.61K
$ 472.61K$ 472.61K

9.95B
9.95B 9.95B

9,948,999,999.41134
9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

Obecna kapitalizacja rynkowa XVGBASE wynosi $ 472.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XVGBASE w obiegu wynosi 9.95B, przy całkowitej podaży 9948999999.41134. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 472.61K.

Historia ceny XVGBASE (XVGBASE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XVGBASE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XVGBASE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XVGBASE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XVGBASE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.06%
30 Dni$ 0-58.92%
60 dni$ 0-61.92%
90 dni$ 0--

Co to jest XVGBASE (XVGBASE)

XVGBASE is the native XVG token deployed on the Base network, part of the expanding XVG ecosystem spanning 12 EVM-compatible blockchains. Each token, including XVGBASE, shares a unified contract address, an innovation that ensures seamless cross-chain recognition and interoperability without the need for wrapped assets. XVGBASE represents a decentralized movement for borderless, interoperable utility across Ethereum L2 networks and beyond, fostering a truly unified DeFi experience.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla XVGBASE (XVGBASE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny XVGBASE (w USD)

Jaka będzie wartość XVGBASE (XVGBASE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XVGBASE (XVGBASE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XVGBASE.

Sprawdź teraz prognozę ceny XVGBASE!

XVGBASE na lokalne waluty

Tokenomika XVGBASE (XVGBASE)

Zrozumienie tokenomiki XVGBASE (XVGBASE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XVGBASEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące XVGBASE (XVGBASE)

Jaka jest dziś wartość XVGBASE (XVGBASE)?
Aktualna cena XVGBASE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XVGBASE do USD?
Aktualna cena XVGBASE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XVGBASE?
Kapitalizacja rynkowa dla XVGBASE wynosi $ 472.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XVGBASE w obiegu?
W obiegu XVGBASE znajduje się 9.95B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XVGBASE?
XVGBASE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XVGBASE?
XVGBASE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XVGBASE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XVGBASE wynosi -- USD.
Czy w tym roku XVGBASE pójdzie wyżej?
XVGBASE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XVGBASE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe XVGBASE (XVGBASE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

