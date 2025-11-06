Informacje o cenie XVGARB (XVGARB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.28% Zmiana ceny (7D) -29.86% Zmiana ceny (7D) -29.86%

Aktualna cena XVGARB (XVGARB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XVGARB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XVGARB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XVGARB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.28% w ciągu 24 godzin i o -29.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XVGARB (XVGARB)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Podaż w obiegu 3.50B 3.50B 3.50B Całkowita podaż 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa XVGARB wynosi $ 10.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XVGARB w obiegu wynosi 3.50B, przy całkowitej podaży 3500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.60K.