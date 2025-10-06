Aktualna cena XSilo to 0.0253645 USD. Śledź aktualizacje cen XSILO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XSILO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena XSilo to 0.0253645 USD. Śledź aktualizacje cen XSILO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XSILO łatwo w MEXC już teraz.

Cena XSilo (XSILO)

Aktualna cena 1 XSILO do USD:

+7.60%1D
XSilo (XSILO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:45:51 (UTC+8)

Informacje o cenie XSilo (XSILO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-1.21%

+7.06%

+1.87%

+1.87%

Aktualna cena XSilo (XSILO) wynosi $0.0253645. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XSILO wahał się między $ 0.02369085 a $ 0.02702967, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XSILO w historii to $ 0.067242, a najniższy to $ 0.02228417.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XSILO zmieniły się o -1.21% w ciągu ostatniej godziny, o +7.06% w ciągu 24 godzin i o +1.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XSilo (XSILO)

Obecna kapitalizacja rynkowa XSilo wynosi $ 5.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XSILO w obiegu wynosi 204.73M, przy całkowitej podaży 204734537.181034. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.19M.

Historia ceny XSilo (XSILO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XSilo do USD wyniosła $ +0.00167267.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XSilo do USD wyniosła $ -0.0155050449.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XSilo do USD wyniosła $ -0.0036687973.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XSilo do USD wyniosła $ -0.01327284160557623.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00167267+7.06%
30 Dni$ -0.0155050449-61.12%
60 dni$ -0.0036687973-14.46%
90 dni$ -0.01327284160557623-34.35%

Co to jest XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

Zasoby dla XSilo (XSILO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny XSilo (w USD)

Jaka będzie wartość XSilo (XSILO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XSilo (XSILO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XSilo.

Sprawdź teraz prognozę ceny XSilo!

XSILO na lokalne waluty

Tokenomika XSilo (XSILO)

Zrozumienie tokenomiki XSilo (XSILO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XSILOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące XSilo (XSILO)

Jaka jest dziś wartość XSilo (XSILO)?
Aktualna cena XSILO w USD wynosi 0.0253645USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XSILO do USD?
Aktualna cena XSILO w USD wynosi $ 0.0253645. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XSilo?
Kapitalizacja rynkowa dla XSILO wynosi $ 5.19M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XSILO w obiegu?
W obiegu XSILO znajduje się 204.73M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XSILO?
XSILO osiąga ATH w wysokości 0.067242 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XSILO?
XSILO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02228417 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XSILO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XSILO wynosi -- USD.
Czy w tym roku XSILO pójdzie wyżej?
XSILO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XSILO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:45:51 (UTC+8)

