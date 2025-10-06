Informacje o cenie XSilo (XSILO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02369085 $ 0.02369085 $ 0.02369085 Minimum 24h $ 0.02702967 $ 0.02702967 $ 0.02702967 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02369085$ 0.02369085 $ 0.02369085 Maksimum 24h $ 0.02702967$ 0.02702967 $ 0.02702967 Historyczne maksimum $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Najniższa cena $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Zmiana ceny (1H) -1.21% Zmiana ceny (1D) +7.06% Zmiana ceny (7D) +1.87% Zmiana ceny (7D) +1.87%

Aktualna cena XSilo (XSILO) wynosi $0.0253645. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XSILO wahał się między $ 0.02369085 a $ 0.02702967, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XSILO w historii to $ 0.067242, a najniższy to $ 0.02228417.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XSILO zmieniły się o -1.21% w ciągu ostatniej godziny, o +7.06% w ciągu 24 godzin i o +1.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XSilo (XSILO)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Podaż w obiegu 204.73M 204.73M 204.73M Całkowita podaż 204,734,537.181034 204,734,537.181034 204,734,537.181034

Obecna kapitalizacja rynkowa XSilo wynosi $ 5.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XSILO w obiegu wynosi 204.73M, przy całkowitej podaży 204734537.181034. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.19M.