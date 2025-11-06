Cena XFROG (XFROG)
Aktualna cena XFROG (XFROG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XFROG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XFROG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki XFROG zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -3.01% w ciągu 24 godzin i o -21.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa XFROG wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XFROG w obiegu wynosi 210.00B, przy całkowitej podaży 210000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.07M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XFROG do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XFROG do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XFROG do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XFROG do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-3.01%
|30 Dni
|$ 0
|-63.02%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.
The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.
Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.
Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.
All collected $OKB will be added to the liquidity pool.
50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.
Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.
