Aktualna cena XFROG to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XFROG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XFROG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XFROG

Informacje o cenie XFROG

Czym jest XFROG

Oficjalna strona internetowa XFROG

Tokenomika XFROG

Prognoza cen XFROG

Cena XFROG (XFROG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XFROG do USD:

--
----
-3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
XFROG (XFROG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:36:13 (UTC+8)

Informacje o cenie XFROG (XFROG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-3.01%

-21.76%

-21.76%

Aktualna cena XFROG (XFROG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XFROG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XFROG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XFROG zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -3.01% w ciągu 24 godzin i o -21.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XFROG (XFROG)

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa XFROG wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XFROG w obiegu wynosi 210.00B, przy całkowitej podaży 210000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.07M.

Historia ceny XFROG (XFROG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XFROG do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XFROG do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XFROG do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XFROG do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.01%
30 Dni$ 0-63.02%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest XFROG (XFROG)

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.

The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.

Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.

Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.

All collected $OKB will be added to the liquidity pool.

50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.

Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny XFROG (w USD)

Jaka będzie wartość XFROG (XFROG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XFROG (XFROG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XFROG.

Sprawdź teraz prognozę ceny XFROG!

XFROG na lokalne waluty

Tokenomika XFROG (XFROG)

Zrozumienie tokenomiki XFROG (XFROG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XFROGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące XFROG (XFROG)

Jaka jest dziś wartość XFROG (XFROG)?
Aktualna cena XFROG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XFROG do USD?
Aktualna cena XFROG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XFROG?
Kapitalizacja rynkowa dla XFROG wynosi $ 1.07M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XFROG w obiegu?
W obiegu XFROG znajduje się 210.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XFROG?
XFROG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XFROG?
XFROG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XFROG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XFROG wynosi -- USD.
Czy w tym roku XFROG pójdzie wyżej?
XFROG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XFROG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:36:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe XFROG (XFROG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

