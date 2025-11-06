Informacje o cenie XBT (XBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00108432 $ 0.00108432 $ 0.00108432 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00108432$ 0.00108432 $ 0.00108432 Historyczne maksimum $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +10.89% Zmiana ceny (7D) -12.75% Zmiana ceny (7D) -12.75%

Aktualna cena XBT (XBT) wynosi $0.00104527. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XBT wahał się między $ 0 a $ 0.00108432, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XBT w historii to $ 0.03015309, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XBT zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +10.89% w ciągu 24 godzin i o -12.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XBT (XBT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Podaż w obiegu 999.73M 999.73M 999.73M Całkowita podaż 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

Obecna kapitalizacja rynkowa XBT wynosi $ 1.04M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XBT w obiegu wynosi 999.73M, przy całkowitej podaży 999729758.48. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.04M.