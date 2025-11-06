Informacje o cenie Wrapped XPL (WXPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.261775 $ 0.261775 $ 0.261775 Minimum 24h $ 0.326407 $ 0.326407 $ 0.326407 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.261775$ 0.261775 $ 0.261775 Maksimum 24h $ 0.326407$ 0.326407 $ 0.326407 Historyczne maksimum $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Najniższa cena $ 0.227505$ 0.227505 $ 0.227505 Zmiana ceny (1H) -1.81% Zmiana ceny (1D) +10.14% Zmiana ceny (7D) -13.43% Zmiana ceny (7D) -13.43%

Aktualna cena Wrapped XPL (WXPL) wynosi $0.289301. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WXPL wahał się między $ 0.261775 a $ 0.326407, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WXPL w historii to $ 1.69, a najniższy to $ 0.227505.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WXPL zmieniły się o -1.81% w ciągu ostatniej godziny, o +10.14% w ciągu 24 godzin i o -13.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped XPL (WXPL)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.06M$ 24.06M $ 24.06M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.06M$ 24.06M $ 24.06M Podaż w obiegu 83.16M 83.16M 83.16M Całkowita podaż 83,159,530.04961449 83,159,530.04961449 83,159,530.04961449

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped XPL wynosi $ 24.06M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WXPL w obiegu wynosi 83.16M, przy całkowitej podaży 83159530.04961449. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.06M.