Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped XPL na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WXPL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped XPL
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Wrapped XPL
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:05:50 (UTC+8)

Prognoza ceny Wrapped XPL na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Wrapped XPL może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.269362.

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Wrapped XPL może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.282830.

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WXPL na 2027 rok wyniesie $ 0.296971 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WXPL na 2028 rok wyniesie $ 0.311820 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WXPL w 2029 roku wyniesie $ 0.327411 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WXPL w 2030 roku wyniesie $ 0.343781 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Wrapped XPL może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.559984.

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Wrapped XPL może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.912155.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.269362
    0.00%
  • 2026
    $ 0.282830
    5.00%
  • 2027
    $ 0.296971
    10.25%
  • 2028
    $ 0.311820
    15.76%
  • 2029
    $ 0.327411
    21.55%
  • 2030
    $ 0.343781
    27.63%
  • 2031
    $ 0.360970
    34.01%
  • 2032
    $ 0.379019
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.397970
    47.75%
  • 2034
    $ 0.417868
    55.13%
  • 2035
    $ 0.438762
    62.89%
  • 2036
    $ 0.460700
    71.03%
  • 2037
    $ 0.483735
    79.59%
  • 2038
    $ 0.507922
    88.56%
  • 2039
    $ 0.533318
    97.99%
  • 2040
    $ 0.559984
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped XPL na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.269362
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.269398
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.269620
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.270468
    0.41%
Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na dziś

Przewidywana cena dla WXPL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.269362. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Wrapped XPL (WXPL) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WXPL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.269398. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Wrapped XPL (WXPL) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WXPL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.269620. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Wrapped XPL (WXPL) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WXPL wynosi $0.270468. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped XPL

--
----

--

$ 23.53M
$ 23.53M$ 23.53M

86.79M
86.79M 86.79M

--
----

--

Najnowsza cena WXPL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto WXPL ma podaż w obiegu wynoszącą 86.79M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 23.53M.

Historyczna cena Wrapped XPL

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped XPL, cena Wrapped XPL wynosi 0.269362USD. Podaż w obiegu Wrapped XPL (WXPL) wynosi 86.79M WXPL, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $23,526,158.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.85%
    $ -0.002329
    $ 0.326407
    $ 0.267045
  • 7 D
    -12.92%
    $ -0.034821
    $ 0.981192
    $ 0.235885
  • 30 Dni
    -72.42%
    $ -0.195096
    $ 0.981192
    $ 0.235885
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped XPL zanotował zmianę ceny o $-0.002329, co stanowi -0.85% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped XPL osiągnął maksimum na poziomie $0.981192 i minimum na poziomie $0.235885. Zanotowano zmianę ceny o -12.92%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał WXPL do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped XPL o -72.42%, co odpowiada około $-0.195096 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WXPL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped XPL (WXPL)?

Moduł predykcji ceny Wrapped XPL to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WXPL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped XPL na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WXPL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped XPL. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WXPL.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WXPL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped XPL.

Dlaczego prognoaza ceny WXPL jest ważna?

Prognozy cen WXPL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w WXPL?
Według Twoich prognoz WXPL osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny WXPL na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped XPL (WXPL), przewidywana cena WXPL osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 WXPL w 2026 roku?
Cena 1 Wrapped XPL (WXPL) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz WXPL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena WXPL w 2027 roku?
Wrapped XPL (WXPL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WXPL do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa WXPL w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped XPL (WXPL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa WXPL w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped XPL (WXPL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 WXPL w 2030 roku?
Cena 1 Wrapped XPL (WXPL) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz WXPL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny WXPL na 2040 rok?
Wrapped XPL (WXPL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WXPL do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:05:50 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.