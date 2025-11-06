Informacje o cenie Wrapped TAC (WTAC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00467728 $ 0.00467728 $ 0.00467728 Minimum 24h $ 0.00513583 $ 0.00513583 $ 0.00513583 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00467728$ 0.00467728 $ 0.00467728 Maksimum 24h $ 0.00513583$ 0.00513583 $ 0.00513583 Historyczne maksimum $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Najniższa cena $ 0.00403269$ 0.00403269 $ 0.00403269 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) -3.11% Zmiana ceny (7D) +6.56% Zmiana ceny (7D) +6.56%

Aktualna cena Wrapped TAC (WTAC) wynosi $0.0049441. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WTAC wahał się między $ 0.00467728 a $ 0.00513583, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WTAC w historii to $ 0.0173277, a najniższy to $ 0.00403269.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WTAC zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o -3.11% w ciągu 24 godzin i o +6.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped TAC (WTAC)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Podaż w obiegu 237.16M 237.16M 237.16M Całkowita podaż 237,160,681.7374956 237,160,681.7374956 237,160,681.7374956

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped TAC wynosi $ 1.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WTAC w obiegu wynosi 237.16M, przy całkowitej podaży 237160681.7374956. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.17M.