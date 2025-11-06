Informacje o cenie Wrapped RBNT (WRBNT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00620496 $ 0.00620496 $ 0.00620496 Minimum 24h $ 0.0066366 $ 0.0066366 $ 0.0066366 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00620496$ 0.00620496 $ 0.00620496 Maksimum 24h $ 0.0066366$ 0.0066366 $ 0.0066366 Historyczne maksimum $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Najniższa cena $ 0.00559331$ 0.00559331 $ 0.00559331 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) -2.32% Zmiana ceny (7D) -14.42% Zmiana ceny (7D) -14.42%

Aktualna cena Wrapped RBNT (WRBNT) wynosi $0.00629766. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WRBNT wahał się między $ 0.00620496 a $ 0.0066366, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WRBNT w historii to $ 0.03076976, a najniższy to $ 0.00559331.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WRBNT zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -2.32% w ciągu 24 godzin i o -14.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped RBNT (WRBNT)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.43M$ 10.43M $ 10.43M Podaż w obiegu 868.95M 868.95M 868.95M Całkowita podaż 1,655,837,604.221392 1,655,837,604.221392 1,655,837,604.221392

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped RBNT wynosi $ 5.47M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WRBNT w obiegu wynosi 868.95M, przy całkowitej podaży 1655837604.221392. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.43M.