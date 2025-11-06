Informacje o cenie Wrapped DOR (WDOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -8.36% Zmiana ceny (7D) -8.36%

Aktualna cena Wrapped DOR (WDOR) wynosi $0.00261948. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WDOR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WDOR w historii to $ 0.00916377, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WDOR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -8.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped DOR (WDOR)

Kapitalizacja rynkowa $ 65.49K$ 65.49K $ 65.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 65.49K$ 65.49K $ 65.49K Podaż w obiegu 25.00M 25.00M 25.00M Całkowita podaż 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped DOR wynosi $ 65.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WDOR w obiegu wynosi 25.00M, przy całkowitej podaży 25000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 65.49K.