Informacje o cenie Wrapped BESC (WBESC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 2.68 $ 2.68 $ 2.68 Minimum 24h $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Maksimum 24h Minimum 24h $ 2.68$ 2.68 $ 2.68 Maksimum 24h $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Historyczne maksimum $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Najniższa cena $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 Zmiana ceny (1H) -1.75% Zmiana ceny (1D) -3.59% Zmiana ceny (7D) -15.19% Zmiana ceny (7D) -15.19%

Aktualna cena Wrapped BESC (WBESC) wynosi $2.67. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WBESC wahał się między $ 2.68 a $ 2.81, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WBESC w historii to $ 5.37, a najniższy to $ 2.55.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WBESC zmieniły się o -1.75% w ciągu ostatniej godziny, o -3.59% w ciągu 24 godzin i o -15.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped BESC (WBESC)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Podaż w obiegu 801.98K 801.98K 801.98K Całkowita podaż 801,979.3586690866 801,979.3586690866 801,979.3586690866

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped BESC wynosi $ 2.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WBESC w obiegu wynosi 801.98K, przy całkowitej podaży 801979.3586690866. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.15M.