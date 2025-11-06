GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Wrapped BESC to 2.67 USD. Śledź aktualizacje cen WBESC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WBESC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Wrapped BESC to 2.67 USD. Śledź aktualizacje cen WBESC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WBESC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WBESC

Informacje o cenie WBESC

Czym jest WBESC

Oficjalna strona internetowa WBESC

Tokenomika WBESC

Prognoza cen WBESC

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Wrapped BESC

Cena Wrapped BESC (WBESC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WBESC do USD:

$2.67
$2.67$2.67
-3.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Wrapped BESC (WBESC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:34:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped BESC (WBESC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 2.68
$ 2.68$ 2.68
Minimum 24h
$ 2.81
$ 2.81$ 2.81
Maksimum 24h

$ 2.68
$ 2.68$ 2.68

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

-1.75%

-3.59%

-15.19%

-15.19%

Aktualna cena Wrapped BESC (WBESC) wynosi $2.67. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WBESC wahał się między $ 2.68 a $ 2.81, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WBESC w historii to $ 5.37, a najniższy to $ 2.55.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WBESC zmieniły się o -1.75% w ciągu ostatniej godziny, o -3.59% w ciągu 24 godzin i o -15.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped BESC (WBESC)

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

--
----

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

801.98K
801.98K 801.98K

801,979.3586690866
801,979.3586690866 801,979.3586690866

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped BESC wynosi $ 2.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WBESC w obiegu wynosi 801.98K, przy całkowitej podaży 801979.3586690866. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.15M.

Historia ceny Wrapped BESC (WBESC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped BESC do USD wyniosła $ -0.099661356392716.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped BESC do USD wyniosła $ -0.9594543540.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped BESC do USD wyniosła $ -0.9219720930.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped BESC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.099661356392716-3.59%
30 Dni$ -0.9594543540-35.93%
60 dni$ -0.9219720930-34.53%
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Wrapped BESC (WBESC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Wrapped BESC (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped BESC (WBESC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped BESC (WBESC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped BESC.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped BESC!

WBESC na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped BESC (WBESC)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped BESC (WBESC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WBESCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped BESC (WBESC)

Jaka jest dziś wartość Wrapped BESC (WBESC)?
Aktualna cena WBESC w USD wynosi 2.67USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WBESC do USD?
Aktualna cena WBESC w USD wynosi $ 2.67. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped BESC?
Kapitalizacja rynkowa dla WBESC wynosi $ 2.15M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WBESC w obiegu?
W obiegu WBESC znajduje się 801.98K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WBESC?
WBESC osiąga ATH w wysokości 5.37 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WBESC?
WBESC zaliczył cenę ATL w wysokości 2.55 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WBESC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WBESC wynosi -- USD.
Czy w tym roku WBESC pójdzie wyżej?
WBESC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WBESC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:34:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Wrapped BESC (WBESC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,724.78
$103,724.78$103,724.78

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,437.52
$3,437.52$3,437.52

+1.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.94
$161.94$161.94

+0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,724.78
$103,724.78$103,724.78

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,437.52
$3,437.52$3,437.52

+1.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3490
$2.3490$2.3490

+3.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.94
$161.94$161.94

+0.88%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1430
$1.1430$1.1430

+5.32%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03554
$0.03554$0.03554

+42.16%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00367
$0.00367$0.00367

-51.06%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009500
$0.000009500$0.000009500

+403.17%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2302
$0.2302$0.2302

+360.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5423
$1.5423$1.5423

+90.12%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01864
$0.01864$0.01864

+49.12%