Informacje o cenie Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,393.68 $ 3,393.68 $ 3,393.68 Minimum 24h $ 3,601.98 $ 3,601.98 $ 3,601.98 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,393.68$ 3,393.68 $ 3,393.68 Maksimum 24h $ 3,601.98$ 3,601.98 $ 3,601.98 Historyczne maksimum $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Najniższa cena $ 3,209.01$ 3,209.01 $ 3,209.01 Zmiana ceny (1H) +0.11% Zmiana ceny (1D) +4.01% Zmiana ceny (7D) -12.31% Zmiana ceny (7D) -12.31%

Aktualna cena Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) wynosi $3,565.83. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WABASWETH wahał się między $ 3,393.68 a $ 3,601.98, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WABASWETH w historii to $ 7,104.16, a najniższy to $ 3,209.01.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WABASWETH zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +4.01% w ciągu 24 godzin i o -12.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 755.41K$ 755.41K $ 755.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 755.41K$ 755.41K $ 755.41K Podaż w obiegu 212.00 212.00 212.00 Całkowita podaż 212.0037716409024 212.0037716409024 212.0037716409024

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Base WETH wynosi $ 755.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WABASWETH w obiegu wynosi 212.00, przy całkowitej podaży 212.0037716409024. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 755.41K.