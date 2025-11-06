Informacje o cenie WPAY (WPAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.170098 $ 0.170098 $ 0.170098 Minimum 24h $ 0.17314 $ 0.17314 $ 0.17314 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.170098$ 0.170098 $ 0.170098 Maksimum 24h $ 0.17314$ 0.17314 $ 0.17314 Historyczne maksimum $ 0.262798$ 0.262798 $ 0.262798 Najniższa cena $ 0.04720244$ 0.04720244 $ 0.04720244 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) -0.31% Zmiana ceny (7D) -0.67% Zmiana ceny (7D) -0.67%

Aktualna cena WPAY (WPAY) wynosi $0.170608. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WPAY wahał się między $ 0.170098 a $ 0.17314, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WPAY w historii to $ 0.262798, a najniższy to $ 0.04720244.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WPAY zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -0.31% w ciągu 24 godzin i o -0.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WPAY (WPAY)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.71B$ 1.71B $ 1.71B Podaż w obiegu 11.92M 11.92M 11.92M Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WPAY wynosi $ 2.03M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WPAY w obiegu wynosi 11.92M, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.71B.