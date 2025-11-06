GiełdaDEX+
Aktualna cena Giggle Fund to 243.25 USD. Śledź aktualizacje cen GIGGLE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GIGGLE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GIGGLE

Informacje o cenie GIGGLE

Czym jest GIGGLE

Oficjalna strona internetowa GIGGLE

Tokenomika GIGGLE

Prognoza cen GIGGLE

Historia GIGGLE

Przewodnik zakupowy GIGGLE

Przelicznik GIGGLE-fiat

GIGGLE na spot

USDT-M Futures GIGGLE

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Giggle Fund

Cena Giggle Fund(GIGGLE)

Aktualna cena 1 GIGGLE do USD:

$242.54
+38.23%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:42:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Giggle Fund (GIGGLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 93.19
Minimum 24h
$ 272
Maksimum 24h

$ 93.19
$ 272
$ 281.147303020201
$ 0.002154581463322289
-3.32%

+38.23%

+82.05%

+82.05%

Aktualna cena Giggle Fund (GIGGLE) wynosi $ 243.25. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GIGGLE wahał się między $ 93.19 a $ 272, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GIGGLE w historii to $ 281.147303020201, a najniższy to $ 0.002154581463322289.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GIGGLE zmieniły się o -3.32% w ciągu ostatniej godziny, o +38.23% w ciągu 24 godzin i o +82.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Giggle Fund (GIGGLE)

No.302

$ 243.25M
$ 22.13M
$ 243.25M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Giggle Fund wynosi $ 243.25M, przy $ 22.13M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GIGGLE w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 243.25M.

Historia ceny Giggle Fund (GIGGLE) – USD

Śledź zmiany ceny Giggle Fund dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +67.0788+38.23%
30 Dni$ +143.76+144.49%
60 dni$ +228.25+1,521.66%
90 dni$ +228.25+1,521.66%
Dzisiejsza zmiana ceny Giggle Fund

DziśGIGGLE odnotował zmianę $ +67.0788 (+38.23%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Giggle Fund

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +143.76 (+144.49%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Giggle Fund

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GIGGLE o $ +228.25(+1,521.66%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Giggle Fund

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +228.25 (+1,521.66%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Giggle Fund (GIGGLE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Giggle Fund.

Co to jest Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE to memecoin łączący „działalność charytatywną i edukację”, wykorzystujący mechanizm darowizn z opłat oraz narrację Giggle Academy do budowania marki „czynienia dobra przez memy”.

Giggle Fund jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Giggle Fund. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GIGGLE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Giggle Fund na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Giggle Fund będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Giggle Fund (w USD)

Jaka będzie wartość Giggle Fund (GIGGLE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Giggle Fund (GIGGLE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Giggle Fund.

Sprawdź teraz prognozę ceny Giggle Fund!

Tokenomika Giggle Fund (GIGGLE)

Zrozumienie tokenomiki Giggle Fund (GIGGLE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GIGGLEjuż teraz!

Jak kupić Giggle Fund (GIGGLE)

Szukasz jak kupić Giggle Fund? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Giggle Fund na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GIGGLE na lokalne waluty

Zasoby Giggle Fund

Aby lepiej zrozumieć Giggle Fund, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Giggle Fund
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Giggle Fund

Jaka jest dziś wartość Giggle Fund (GIGGLE)?
Aktualna cena GIGGLE w USD wynosi 243.25USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GIGGLE do USD?
Aktualna cena GIGGLE w USD wynosi $ 243.25. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Giggle Fund?
Kapitalizacja rynkowa dla GIGGLE wynosi $ 243.25M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GIGGLE w obiegu?
W obiegu GIGGLE znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GIGGLE?
GIGGLE osiąga ATH w wysokości 281.147303020201 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GIGGLE?
GIGGLE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.002154581463322289 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GIGGLE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GIGGLE wynosi $ 22.13M USD.
Czy w tym roku GIGGLE pójdzie wyżej?
GIGGLE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GIGGLE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Giggle Fund (GIGGLE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

