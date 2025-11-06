GiełdaDEX+
Aktualna cena WORT to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WORT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WORT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WORT

Informacje o cenie WORT

Czym jest WORT

Oficjalna strona internetowa WORT

Tokenomika WORT

Prognoza cen WORT

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
WORT (WORT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:55:10 (UTC+8)

Informacje o cenie WORT (WORT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0021556
$ 0.0021556$ 0.0021556

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-50.47%

-50.47%

Aktualna cena WORT (WORT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WORT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WORT w historii to $ 0.0021556, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WORT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -50.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WORT (WORT)

$ 60.53K
$ 60.53K$ 60.53K

--
----

$ 60.53K
$ 60.53K$ 60.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WORT wynosi $ 60.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WORT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 60.53K.

Historia ceny WORT (WORT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WORT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WORT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WORT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WORT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-61.88%
60 dni$ 0-84.79%
90 dni$ 0--

Co to jest WORT (WORT)

$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month.

Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk.

The token’s cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort’s long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem.

Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny WORT (w USD)

Jaka będzie wartość WORT (WORT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WORT (WORT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WORT.

Sprawdź teraz prognozę ceny WORT!

WORT na lokalne waluty

Tokenomika WORT (WORT)

Zrozumienie tokenomiki WORT (WORT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WORTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WORT (WORT)

Jaka jest dziś wartość WORT (WORT)?
Aktualna cena WORT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WORT do USD?
Aktualna cena WORT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WORT?
Kapitalizacja rynkowa dla WORT wynosi $ 60.53K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WORT w obiegu?
W obiegu WORT znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WORT?
WORT osiąga ATH w wysokości 0.0021556 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WORT?
WORT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WORT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WORT wynosi -- USD.
Czy w tym roku WORT pójdzie wyżej?
WORT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WORT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:55:10 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

