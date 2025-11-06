GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena World Cat to 0.01496505 USD. Śledź aktualizacje cen WORLD CAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WORLD CAT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena World Cat to 0.01496505 USD. Śledź aktualizacje cen WORLD CAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WORLD CAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WORLD CAT

Informacje o cenie WORLD CAT

Czym jest WORLD CAT

Oficjalna strona internetowa WORLD CAT

Tokenomika WORLD CAT

Prognoza cen WORLD CAT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo World Cat

Cena World Cat (WORLD CAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WORLD CAT do USD:

$0.01496445
$0.01496445$0.01496445
+0.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
World Cat (WORLD CAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:30:19 (UTC+8)

Informacje o cenie World Cat (WORLD CAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01460949
$ 0.01460949$ 0.01460949
Minimum 24h
$ 0.01534633
$ 0.01534633$ 0.01534633
Maksimum 24h

$ 0.01460949
$ 0.01460949$ 0.01460949

$ 0.01534633
$ 0.01534633$ 0.01534633

$ 0.09714
$ 0.09714$ 0.09714

$ 0.00012143
$ 0.00012143$ 0.00012143

+1.47%

+0.31%

-39.68%

-39.68%

Aktualna cena World Cat (WORLD CAT) wynosi $0.01496505. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WORLD CAT wahał się między $ 0.01460949 a $ 0.01534633, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WORLD CAT w historii to $ 0.09714, a najniższy to $ 0.00012143.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WORLD CAT zmieniły się o +1.47% w ciągu ostatniej godziny, o +0.31% w ciągu 24 godzin i o -39.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o World Cat (WORLD CAT)

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

80.00M
80.00M 80.00M

79,999,978.71555756
79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Obecna kapitalizacja rynkowa World Cat wynosi $ 1.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WORLD CAT w obiegu wynosi 80.00M, przy całkowitej podaży 79999978.71555756. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.20M.

Historia ceny World Cat (WORLD CAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny World Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny World Cat do USD wyniosła $ -0.0097462043.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny World Cat do USD wyniosła $ -0.0108568699.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny World Cat do USD wyniosła $ -0.02085637205778379.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.31%
30 Dni$ -0.0097462043-65.12%
60 dni$ -0.0108568699-72.54%
90 dni$ -0.02085637205778379-58.22%

Co to jest World Cat (WORLD CAT)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla World Cat (WORLD CAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny World Cat (w USD)

Jaka będzie wartość World Cat (WORLD CAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w World Cat (WORLD CAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla World Cat.

Sprawdź teraz prognozę ceny World Cat!

WORLD CAT na lokalne waluty

Tokenomika World Cat (WORLD CAT)

Zrozumienie tokenomiki World Cat (WORLD CAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WORLD CATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące World Cat (WORLD CAT)

Jaka jest dziś wartość World Cat (WORLD CAT)?
Aktualna cena WORLD CAT w USD wynosi 0.01496505USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WORLD CAT do USD?
Aktualna cena WORLD CAT w USD wynosi $ 0.01496505. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa World Cat?
Kapitalizacja rynkowa dla WORLD CAT wynosi $ 1.20M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WORLD CAT w obiegu?
W obiegu WORLD CAT znajduje się 80.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WORLD CAT?
WORLD CAT osiąga ATH w wysokości 0.09714 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WORLD CAT?
WORLD CAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00012143 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WORLD CAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WORLD CAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku WORLD CAT pójdzie wyżej?
WORLD CAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WORLD CAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:30:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe World Cat (WORLD CAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,749.41
$103,749.41$103,749.41

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.01
$3,439.01$3,439.01

+1.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.80
$161.80$161.80

+0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,749.41
$103,749.41$103,749.41

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.01
$3,439.01$3,439.01

+1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3477
$2.3477$2.3477

+3.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.80
$161.80$161.80

+0.79%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1396
$1.1396$1.1396

+5.01%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03542
$0.03542$0.03542

+41.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00358
$0.00358$0.00358

-52.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011507
$0.000011507$0.000011507

+509.48%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2252
$0.2252$0.2252

+350.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5165
$1.5165$1.5165

+86.94%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01832
$0.01832$0.01832

+46.56%