Informacje o cenie World Cat (WORLD CAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01460949 $ 0.01460949 $ 0.01460949 Minimum 24h $ 0.01534633 $ 0.01534633 $ 0.01534633 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01460949$ 0.01460949 $ 0.01460949 Maksimum 24h $ 0.01534633$ 0.01534633 $ 0.01534633 Historyczne maksimum $ 0.09714$ 0.09714 $ 0.09714 Najniższa cena $ 0.00012143$ 0.00012143 $ 0.00012143 Zmiana ceny (1H) +1.47% Zmiana ceny (1D) +0.31% Zmiana ceny (7D) -39.68% Zmiana ceny (7D) -39.68%

Aktualna cena World Cat (WORLD CAT) wynosi $0.01496505. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WORLD CAT wahał się między $ 0.01460949 a $ 0.01534633, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WORLD CAT w historii to $ 0.09714, a najniższy to $ 0.00012143.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WORLD CAT zmieniły się o +1.47% w ciągu ostatniej godziny, o +0.31% w ciągu 24 godzin i o -39.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o World Cat (WORLD CAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Podaż w obiegu 80.00M 80.00M 80.00M Całkowita podaż 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Obecna kapitalizacja rynkowa World Cat wynosi $ 1.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WORLD CAT w obiegu wynosi 80.00M, przy całkowitej podaży 79999978.71555756. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.20M.