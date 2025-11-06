Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę World Cat % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny World Cat na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy World Cat może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.014656. Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy World Cat może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.015389. Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WORLD CAT na 2027 rok wyniesie $ 0.016158 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WORLD CAT na 2028 rok wyniesie $ 0.016966 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WORLD CAT w 2029 roku wyniesie $ 0.017814 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WORLD CAT w 2030 roku wyniesie $ 0.018705 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena World Cat może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.030469. Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena World Cat może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.049631. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.014656 0.00%

2026 $ 0.015389 5.00%

2027 $ 0.016158 10.25%

2028 $ 0.016966 15.76%

2029 $ 0.017814 21.55%

2030 $ 0.018705 27.63%

2031 $ 0.019640 34.01%

2032 $ 0.020622 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.021653 47.75%

2034 $ 0.022736 55.13%

2035 $ 0.023873 62.89%

2036 $ 0.025067 71.03%

2037 $ 0.026320 79.59%

2038 $ 0.027636 88.56%

2039 $ 0.029018 97.99%

2040 $ 0.030469 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny World Cat na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.014656 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.014658 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.014670 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.014716 0.41% Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na dziś Przewidywana cena dla WORLD CAT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.014656 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny World Cat (WORLD CAT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WORLD CAT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.014658 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa World Cat (WORLD CAT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WORLD CAT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.014670 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa World Cat (WORLD CAT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WORLD CAT wynosi $0.014716 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen World Cat Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Podaż w obiegu 80.00M 80.00M 80.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WORLD CAT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WORLD CAT ma podaż w obiegu wynoszącą 80.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.17M. Zobacz na żywo cenę WORLD CAT

Historyczna cena World Cat Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami World Cat, cena World Cat wynosi 0.014656USD. Podaż w obiegu World Cat (WORLD CAT) wynosi 80.00M WORLD CAT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,172,453 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.91% $ -0.000135 $ 0.015340 $ 0.014556

7 D -37.79% $ -0.005538 $ 0.043238 $ 0.014596

30 Dni -65.71% $ -0.009632 $ 0.043238 $ 0.014596 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin World Cat zanotował zmianę ceny o $-0.000135 , co stanowi -0.91% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs World Cat osiągnął maksimum na poziomie $0.043238 i minimum na poziomie $0.014596 . Zanotowano zmianę ceny o -37.79% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WORLD CAT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana World Cat o -65.71% , co odpowiada około $-0.009632 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WORLD CAT.

Jak działa moduł przewidywania ceny World Cat (WORLD CAT)? Moduł predykcji ceny World Cat to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WORLD CAT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania World Cat na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WORLD CAT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę World Cat. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WORLD CAT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WORLD CAT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał World Cat.

Dlaczego prognoaza ceny WORLD CAT jest ważna?

Prognozy cen WORLD CAT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

