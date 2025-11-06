Informacje o cenie Woffle (WOF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00244579$ 0.00244579 $ 0.00244579 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +6.65% Zmiana ceny (7D) -31.09% Zmiana ceny (7D) -31.09%

Aktualna cena Woffle (WOF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WOF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WOF w historii to $ 0.00244579, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WOF zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +6.65% w ciągu 24 godzin i o -31.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Woffle (WOF)

Kapitalizacja rynkowa $ 54.87K$ 54.87K $ 54.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 54.87K$ 54.87K $ 54.87K Podaż w obiegu 999.95M 999.95M 999.95M Całkowita podaż 999,951,975.480105 999,951,975.480105 999,951,975.480105

Obecna kapitalizacja rynkowa Woffle wynosi $ 54.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WOF w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999951975.480105. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 54.87K.