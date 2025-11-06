Informacje o cenie whatever (WHATEVER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0026641$ 0.0026641 $ 0.0026641 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.02% Zmiana ceny (1D) +3.25% Zmiana ceny (7D) -16.63% Zmiana ceny (7D) -16.63%

Aktualna cena whatever (WHATEVER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WHATEVER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WHATEVER w historii to $ 0.0026641, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WHATEVER zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +3.25% w ciągu 24 godzin i o -16.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o whatever (WHATEVER)

Kapitalizacja rynkowa $ 475.74K$ 475.74K $ 475.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 475.74K$ 475.74K $ 475.74K Podaż w obiegu 999.96M 999.96M 999.96M Całkowita podaż 999,955,432.40607 999,955,432.40607 999,955,432.40607

Obecna kapitalizacja rynkowa whatever wynosi $ 475.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WHATEVER w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999955432.40607. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 475.74K.