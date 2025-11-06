GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena WeWay to 0.00001237 USD. Śledź aktualizacje cen WWY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WWY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena WeWay to 0.00001237 USD. Śledź aktualizacje cen WWY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WWY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WWY

Informacje o cenie WWY

Czym jest WWY

Oficjalna strona internetowa WWY

Tokenomika WWY

Prognoza cen WWY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo WeWay

Cena WeWay (WWY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WWY do USD:

--
----
+2.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
WeWay (WWY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:53:58 (UTC+8)

Informacje o cenie WeWay (WWY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000012
$ 0.000012$ 0.000012
Minimum 24h
$ 0.00001314
$ 0.00001314$ 0.00001314
Maksimum 24h

$ 0.000012
$ 0.000012$ 0.000012

$ 0.00001314
$ 0.00001314$ 0.00001314

$ 0.080202
$ 0.080202$ 0.080202

$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899

+0.00%

+1.84%

+1.25%

+1.25%

Aktualna cena WeWay (WWY) wynosi $0.00001237. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WWY wahał się między $ 0.000012 a $ 0.00001314, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WWY w historii to $ 0.080202, a najniższy to $ 0.00000899.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WWY zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.84% w ciągu 24 godzin i o +1.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WeWay (WWY)

$ 84.63K
$ 84.63K$ 84.63K

--
----

$ 86.88K
$ 86.88K$ 86.88K

6.82B
6.82B 6.82B

6,999,999,999.0
6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WeWay wynosi $ 84.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WWY w obiegu wynosi 6.82B, przy całkowitej podaży 6999999999.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.88K.

Historia ceny WeWay (WWY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WeWay do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WeWay do USD wyniosła $ -0.0000030009.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WeWay do USD wyniosła $ +0.0000020473.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WeWay do USD wyniosła $ -0.0000062277598886352.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.84%
30 Dni$ -0.0000030009-24.25%
60 dni$ +0.0000020473+16.55%
90 dni$ -0.0000062277598886352-33.48%

Co to jest WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla WeWay (WWY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny WeWay (w USD)

Jaka będzie wartość WeWay (WWY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WeWay (WWY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WeWay.

Sprawdź teraz prognozę ceny WeWay!

WWY na lokalne waluty

Tokenomika WeWay (WWY)

Zrozumienie tokenomiki WeWay (WWY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WWYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WeWay (WWY)

Jaka jest dziś wartość WeWay (WWY)?
Aktualna cena WWY w USD wynosi 0.00001237USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WWY do USD?
Aktualna cena WWY w USD wynosi $ 0.00001237. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WeWay?
Kapitalizacja rynkowa dla WWY wynosi $ 84.63K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WWY w obiegu?
W obiegu WWY znajduje się 6.82B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WWY?
WWY osiąga ATH w wysokości 0.080202 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WWY?
WWY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000899 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WWY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WWY wynosi -- USD.
Czy w tym roku WWY pójdzie wyżej?
WWY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WWY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:53:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe WeWay (WWY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,130.29
$103,130.29$103,130.29

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.24
$3,377.24$3,377.24

-0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.94
$158.94$158.94

-0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,130.29
$103,130.29$103,130.29

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.24
$3,377.24$3,377.24

-0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3196
$2.3196$2.3196

+1.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.94
$158.94$158.94

-0.98%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0719
$1.0719$1.0719

-1.22%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.034415
$0.034415$0.034415

+3,341.50%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2164
$0.2164$0.2164

+332.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000528
$0.0000000528$0.0000000528

+249.66%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006500
$0.000006500$0.000006500

+244.27%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002289
$0.000000000000000000000002289$0.000000000000000000000002289

+146.65%