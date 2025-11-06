Informacje o cenie WeWay (WWY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 Minimum 24h $ 0.00001314 $ 0.00001314 $ 0.00001314 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.000012$ 0.000012 $ 0.000012 Maksimum 24h $ 0.00001314$ 0.00001314 $ 0.00001314 Historyczne maksimum $ 0.080202$ 0.080202 $ 0.080202 Najniższa cena $ 0.00000899$ 0.00000899 $ 0.00000899 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +1.84% Zmiana ceny (7D) +1.25% Zmiana ceny (7D) +1.25%

Aktualna cena WeWay (WWY) wynosi $0.00001237. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WWY wahał się między $ 0.000012 a $ 0.00001314, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WWY w historii to $ 0.080202, a najniższy to $ 0.00000899.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WWY zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.84% w ciągu 24 godzin i o +1.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WeWay (WWY)

Kapitalizacja rynkowa $ 84.63K$ 84.63K $ 84.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 86.88K$ 86.88K $ 86.88K Podaż w obiegu 6.82B 6.82B 6.82B Całkowita podaż 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WeWay wynosi $ 84.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WWY w obiegu wynosi 6.82B, przy całkowitej podaży 6999999999.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.88K.