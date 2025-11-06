Cena WeWay (WWY)
+0.00%
+1.84%
+1.25%
+1.25%
Aktualna cena WeWay (WWY) wynosi $0.00001237. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WWY wahał się między $ 0.000012 a $ 0.00001314, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WWY w historii to $ 0.080202, a najniższy to $ 0.00000899.
Pod względem krótkoterminowych wyniki WWY zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.84% w ciągu 24 godzin i o +1.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa WeWay wynosi $ 84.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WWY w obiegu wynosi 6.82B, przy całkowitej podaży 6999999999.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.88K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WeWay do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WeWay do USD wyniosła $ -0.0000030009.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WeWay do USD wyniosła $ +0.0000020473.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WeWay do USD wyniosła $ -0.0000062277598886352.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+1.84%
|30 Dni
|$ -0.0000030009
|-24.25%
|60 dni
|$ +0.0000020473
|+16.55%
|90 dni
|$ -0.0000062277598886352
|-33.48%
WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:
WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.
WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.
WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.
WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.
The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.
Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.
MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!
Jaka będzie wartość WeWay (WWY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WeWay (WWY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WeWay.
Sprawdź teraz prognozę ceny WeWay!
Zrozumienie tokenomiki WeWay (WWY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WWYjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut
Arbit
ARBT
+3,341.50%
Intuition
TRUST
+332.80%
Jump Tom
JUMP
+249.66%
DramaBits
DRAMA
+244.27%
Fortune Room
NEWFRT
+146.65%