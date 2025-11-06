Informacje o cenie Weepi (WEEPI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) -11.83% Zmiana ceny (7D) +0.93% Zmiana ceny (7D) +0.93%

Aktualna cena Weepi (WEEPI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WEEPI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WEEPI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WEEPI zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -11.83% w ciągu 24 godzin i o +0.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Weepi (WEEPI)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Weepi wynosi $ 8.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WEEPI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.87K.