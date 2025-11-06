Informacje o cenie VUSD (VUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.985159 $ 0.985159 $ 0.985159 Minimum 24h $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.985159$ 0.985159 $ 0.985159 Maksimum 24h $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Historyczne maksimum $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Najniższa cena $ 0.956466$ 0.956466 $ 0.956466 Zmiana ceny (1H) +0.08% Zmiana ceny (1D) -0.12% Zmiana ceny (7D) -0.57% Zmiana ceny (7D) -0.57%

Aktualna cena VUSD (VUSD) wynosi $0.993071. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VUSD wahał się między $ 0.985159 a $ 1.006, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VUSD w historii to $ 1.044, a najniższy to $ 0.956466.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VUSD zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -0.12% w ciągu 24 godzin i o -0.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VUSD (VUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Podaż w obiegu 1.57M 1.57M 1.57M Całkowita podaż 1,570,730.22031238 1,570,730.22031238 1,570,730.22031238

Obecna kapitalizacja rynkowa VUSD wynosi $ 1.56M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VUSD w obiegu wynosi 1.57M, przy całkowitej podaży 1570730.22031238. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.56M.