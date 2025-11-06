Informacje o cenie VR1 (VR1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001545 $ 0.00001545 $ 0.00001545 Minimum 24h $ 0.00001887 $ 0.00001887 $ 0.00001887 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001545$ 0.00001545 $ 0.00001545 Maksimum 24h $ 0.00001887$ 0.00001887 $ 0.00001887 Historyczne maksimum $ 0.03718439$ 0.03718439 $ 0.03718439 Najniższa cena $ 0.00000888$ 0.00000888 $ 0.00000888 Zmiana ceny (1H) +0.32% Zmiana ceny (1D) +20.40% Zmiana ceny (7D) +66.83% Zmiana ceny (7D) +66.83%

Aktualna cena VR1 (VR1) wynosi $0.00001861. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VR1 wahał się między $ 0.00001545 a $ 0.00001887, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VR1 w historii to $ 0.03718439, a najniższy to $ 0.00000888.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VR1 zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +20.40% w ciągu 24 godzin i o +66.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VR1 (VR1)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.21K$ 18.21K $ 18.21K Podaż w obiegu 669.03M 669.03M 669.03M Całkowita podaż 978,975,185.9463968 978,975,185.9463968 978,975,185.9463968

Obecna kapitalizacja rynkowa VR1 wynosi $ 12.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VR1 w obiegu wynosi 669.03M, przy całkowitej podaży 978975185.9463968. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.21K.