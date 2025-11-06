GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena VR1 to 0.00001861 USD. Śledź aktualizacje cen VR1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VR1 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena VR1 to 0.00001861 USD. Śledź aktualizacje cen VR1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VR1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VR1

Informacje o cenie VR1

Czym jest VR1

Biała księga VR1

Oficjalna strona internetowa VR1

Tokenomika VR1

Prognoza cen VR1

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo VR1

Cena VR1 (VR1)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VR1 do USD:

--
----
+20.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
VR1 (VR1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:51:43 (UTC+8)

Informacje o cenie VR1 (VR1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00001545
$ 0.00001545$ 0.00001545
Minimum 24h
$ 0.00001887
$ 0.00001887$ 0.00001887
Maksimum 24h

$ 0.00001545
$ 0.00001545$ 0.00001545

$ 0.00001887
$ 0.00001887$ 0.00001887

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0.00000888
$ 0.00000888$ 0.00000888

+0.32%

+20.40%

+66.83%

+66.83%

Aktualna cena VR1 (VR1) wynosi $0.00001861. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VR1 wahał się między $ 0.00001545 a $ 0.00001887, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VR1 w historii to $ 0.03718439, a najniższy to $ 0.00000888.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VR1 zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +20.40% w ciągu 24 godzin i o +66.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VR1 (VR1)

$ 12.45K
$ 12.45K$ 12.45K

--
----

$ 18.21K
$ 18.21K$ 18.21K

669.03M
669.03M 669.03M

978,975,185.9463968
978,975,185.9463968 978,975,185.9463968

Obecna kapitalizacja rynkowa VR1 wynosi $ 12.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VR1 w obiegu wynosi 669.03M, przy całkowitej podaży 978975185.9463968. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.21K.

Historia ceny VR1 (VR1) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny VR1 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny VR1 do USD wyniosła $ +0.0000077286.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny VR1 do USD wyniosła $ -0.0000138147.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny VR1 do USD wyniosła $ -0.0000837352078712202.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+20.40%
30 Dni$ +0.0000077286+41.53%
60 dni$ -0.0000138147-74.23%
90 dni$ -0.0000837352078712202-81.81%

Co to jest VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny VR1 (w USD)

Jaka będzie wartość VR1 (VR1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VR1 (VR1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VR1.

Sprawdź teraz prognozę ceny VR1!

VR1 na lokalne waluty

Tokenomika VR1 (VR1)

Zrozumienie tokenomiki VR1 (VR1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VR1już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące VR1 (VR1)

Jaka jest dziś wartość VR1 (VR1)?
Aktualna cena VR1 w USD wynosi 0.00001861USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VR1 do USD?
Aktualna cena VR1 w USD wynosi $ 0.00001861. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa VR1?
Kapitalizacja rynkowa dla VR1 wynosi $ 12.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VR1 w obiegu?
W obiegu VR1 znajduje się 669.03M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VR1?
VR1 osiąga ATH w wysokości 0.03718439 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VR1?
VR1 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000888 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VR1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VR1 wynosi -- USD.
Czy w tym roku VR1 pójdzie wyżej?
VR1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VR1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:51:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe VR1 (VR1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,127.20
$103,127.20$103,127.20

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,376.37
$3,376.37$3,376.37

-0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.85
$158.85$158.85

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.72
$1,477.72$1,477.72

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,127.20
$103,127.20$103,127.20

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,376.37
$3,376.37$3,376.37

-0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3169
$2.3169$2.3169

+1.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.85
$158.85$158.85

-1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0704
$1.0704$1.0704

-1.36%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038000
$0.038000$0.038000

+3,700.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2164
$0.2164$0.2164

+332.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000528
$0.0000000528$0.0000000528

+249.66%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006500
$0.000006500$0.000006500

+244.27%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002289
$0.000000000000000000000002289$0.000000000000000000000002289

+146.65%