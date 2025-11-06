Cena Vouch (VOUCH)
-0.50%
-1.38%
-37.55%
-37.55%
Aktualna cena Vouch (VOUCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VOUCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VOUCH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki VOUCH zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o -1.38% w ciągu 24 godzin i o -37.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Vouch wynosi $ 4.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VOUCH w obiegu wynosi 97.56B, przy całkowitej podaży 97560479609.19585. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.01M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Vouch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Vouch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Vouch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Vouch do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-1.38%
|30 Dni
|$ 0
|-3.99%
|60 dni
|$ 0
|+340.94%
|90 dni
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.
PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.
Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.
Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.
A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.
Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.
A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).
