Aktualna cena Vouch to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VOUCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VOUCH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VOUCH

Informacje o cenie VOUCH

Czym jest VOUCH

Oficjalna strona internetowa VOUCH

Tokenomika VOUCH

Prognoza cen VOUCH

Cena Vouch (VOUCH)

Aktualna cena 1 VOUCH do USD:

Vouch (VOUCH) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Vouch (VOUCH) (USD)

Aktualna cena Vouch (VOUCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VOUCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VOUCH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VOUCH zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o -1.38% w ciągu 24 godzin i o -37.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vouch (VOUCH)

Obecna kapitalizacja rynkowa Vouch wynosi $ 4.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VOUCH w obiegu wynosi 97.56B, przy całkowitej podaży 97560479609.19585. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.01M.

Historia ceny Vouch (VOUCH) – USD

Co to jest Vouch (VOUCH)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Tokenomika Vouch (VOUCH)

Zrozumienie tokenomiki Vouch (VOUCH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VOUCHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Vouch (VOUCH)

Jaka jest dziś wartość Vouch (VOUCH)?
Aktualna cena VOUCH w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VOUCH do USD?
Aktualna cena VOUCH w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vouch?
Kapitalizacja rynkowa dla VOUCH wynosi $ 4.01M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VOUCH w obiegu?
W obiegu VOUCH znajduje się 97.56B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VOUCH?
VOUCH osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VOUCH?
VOUCH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VOUCH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VOUCH wynosi -- USD.
Czy w tym roku VOUCH pójdzie wyżej?
VOUCH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VOUCH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

