Informacje o cenie Vortex (VORTEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.32% Zmiana ceny (1D) +24.90% Zmiana ceny (7D) -17.46% Zmiana ceny (7D) -17.46%

Aktualna cena Vortex (VORTEX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VORTEX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VORTEX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VORTEX zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +24.90% w ciągu 24 godzin i o -17.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vortex (VORTEX)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Vortex wynosi $ 14.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VORTEX w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.33K.