Aktualna cena Vortex to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VORTEX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VORTEX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VORTEX

Informacje o cenie VORTEX

Czym jest VORTEX

Tokenomika VORTEX

Prognoza cen VORTEX

Logo Vortex

Cena Vortex (VORTEX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VORTEX do USD:

--
----
+24.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Vortex (VORTEX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Vortex (VORTEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+24.90%

-17.46%

-17.46%

Aktualna cena Vortex (VORTEX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VORTEX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VORTEX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VORTEX zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +24.90% w ciągu 24 godzin i o -17.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vortex (VORTEX)

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

--
----

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Vortex wynosi $ 14.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VORTEX w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.33K.

Historia ceny Vortex (VORTEX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Vortex do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Vortex do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Vortex do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Vortex do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+24.90%
30 Dni$ 0-18.44%
60 dni$ 0-81.68%
90 dni$ 0--

Co to jest Vortex (VORTEX)

Vortex is an A.I.-created dog memecoin inspired by Matt Furie’s artwork and the spirit of internet culture. The project combines community engagement, meme power, and blockchain technology to create a decentralized digital asset with long-term cultural relevance. Its purpose is to unite holders through shared creativity, storytelling, and collective growth. Beyond being just a token, Vortex represents a movement where art, technology, and community meet—giving users a sense of identity, belonging, and potential utility in future integrations such as NFT art, gaming, and cross-platform media.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Vortex (w USD)

Jaka będzie wartość Vortex (VORTEX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vortex (VORTEX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vortex.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vortex!

VORTEX na lokalne waluty

Tokenomika Vortex (VORTEX)

Zrozumienie tokenomiki Vortex (VORTEX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VORTEXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Vortex (VORTEX)

Jaka jest dziś wartość Vortex (VORTEX)?
Aktualna cena VORTEX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VORTEX do USD?
Aktualna cena VORTEX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vortex?
Kapitalizacja rynkowa dla VORTEX wynosi $ 14.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VORTEX w obiegu?
W obiegu VORTEX znajduje się 10.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VORTEX?
VORTEX osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VORTEX?
VORTEX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VORTEX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VORTEX wynosi -- USD.
Czy w tym roku VORTEX pójdzie wyżej?
VORTEX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VORTEX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Vortex (VORTEX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

