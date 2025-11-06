Informacje o cenie VOI Network (VOI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.31% Zmiana ceny (1D) -1.30% Zmiana ceny (7D) -7.94% Zmiana ceny (7D) -7.94%

Aktualna cena VOI Network (VOI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VOI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VOI w historii to $ 0.01353747, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VOI zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -1.30% w ciągu 24 godzin i o -7.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VOI Network (VOI)

Kapitalizacja rynkowa $ 817.86K$ 817.86K $ 817.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Podaż w obiegu 1.97B 1.97B 1.97B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa VOI Network wynosi $ 817.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VOI w obiegu wynosi 1.97B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.14M.