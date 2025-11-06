GiełdaDEX+
Aktualna cena VOI Network to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VOI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VOI łatwo w MEXC już teraz.

Logo VOI Network

Cena VOI Network (VOI)

Nienotowany

$0.00041419
-1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
VOI Network (VOI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:28:02 (UTC+8)

Informacje o cenie VOI Network (VOI) (USD)

$ 0
Minimum 24h
Maksimum 24h

$ 0.01353747
-0.31%

-1.30%

-7.94%

-7.94%

Aktualna cena VOI Network (VOI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VOI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VOI w historii to $ 0.01353747, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VOI zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -1.30% w ciągu 24 godzin i o -7.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VOI Network (VOI)

$ 4.14M
1.97B
10,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa VOI Network wynosi $ 817.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VOI w obiegu wynosi 1.97B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.14M.

Historia ceny VOI Network (VOI) – USD

Co to jest VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla VOI Network (VOI)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny VOI Network (w USD)

Jaka będzie wartość VOI Network (VOI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VOI Network (VOI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VOI Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny VOI Network!

VOI na lokalne waluty

Tokenomika VOI Network (VOI)

Zrozumienie tokenomiki VOI Network (VOI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VOIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące VOI Network (VOI)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

