Sprawdź prognozy cen VOI Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VOI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę VOI Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny VOI Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny VOI Network (VOI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy VOI Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny VOI Network (VOI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy VOI Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny VOI Network (VOI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VOI na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny VOI Network (VOI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VOI na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny VOI Network (VOI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VOI w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny VOI Network (VOI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VOI w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny VOI Network (VOI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena VOI Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny VOI Network (VOI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena VOI Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny VOI Network na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny VOI Network (VOI) na dziś Przewidywana cena dla VOI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny VOI Network (VOI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VOI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa VOI Network (VOI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VOI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa VOI Network (VOI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VOI wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen VOI Network Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 817.16K$ 817.16K $ 817.16K Podaż w obiegu 1.97B 1.97B 1.97B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VOI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto VOI ma podaż w obiegu wynoszącą 1.97B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 817.16K. Zobacz na żywo cenę VOI

Historyczna cena VOI Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami VOI Network, cena VOI Network wynosi 0USD. Podaż w obiegu VOI Network (VOI) wynosi 1.97B VOI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $817,163 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.16% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -8.11% $ 0 $ 0.000682 $ 0.000407

30 Dni -39.89% $ 0 $ 0.000682 $ 0.000407 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin VOI Network zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.16% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs VOI Network osiągnął maksimum na poziomie $0.000682 i minimum na poziomie $0.000407 . Zanotowano zmianę ceny o -8.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VOI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana VOI Network o -39.89% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VOI.

Jak działa moduł przewidywania ceny VOI Network (VOI)? Moduł predykcji ceny VOI Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VOI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania VOI Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VOI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę VOI Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VOI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VOI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał VOI Network.

Dlaczego prognoaza ceny VOI jest ważna?

Prognozy cen VOI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w VOI? Według Twoich prognoz VOI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny VOI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny VOI Network (VOI), przewidywana cena VOI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 VOI w 2026 roku? Cena 1 VOI Network (VOI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz VOI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena VOI w 2027 roku? VOI Network (VOI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VOI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VOI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, VOI Network (VOI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VOI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, VOI Network (VOI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 VOI w 2030 roku? Cena 1 VOI Network (VOI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz VOI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny VOI na 2040 rok? VOI Network (VOI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VOI do 2040 roku. Zarejestruj się teraz