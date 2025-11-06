Informacje o cenie Verse World (VERSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.096306 $ 0.096306 $ 0.096306 Minimum 24h $ 0.102013 $ 0.102013 $ 0.102013 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.096306$ 0.096306 $ 0.096306 Maksimum 24h $ 0.102013$ 0.102013 $ 0.102013 Historyczne maksimum $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 Najniższa cena $ 0.091602$ 0.091602 $ 0.091602 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) +3.63% Zmiana ceny (7D) -19.56% Zmiana ceny (7D) -19.56%

Aktualna cena Verse World (VERSE) wynosi $0.100643. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VERSE wahał się między $ 0.096306 a $ 0.102013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VERSE w historii to $ 0.910916, a najniższy to $ 0.091602.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VERSE zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +3.63% w ciągu 24 godzin i o -19.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Verse World (VERSE)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 100.76M$ 100.76M $ 100.76M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 999,999,751.849816 999,999,751.849816 999,999,751.849816

Obecna kapitalizacja rynkowa Verse World wynosi $ 10.08M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VERSE w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 999999751.849816. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 100.76M.