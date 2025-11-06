GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Verse World to 0.100643 USD. Śledź aktualizacje cen VERSE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VERSE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Verse World to 0.100643 USD. Śledź aktualizacje cen VERSE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VERSE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VERSE

Informacje o cenie VERSE

Czym jest VERSE

Biała księga VERSE

Oficjalna strona internetowa VERSE

Tokenomika VERSE

Prognoza cen VERSE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Verse World

Cena Verse World (VERSE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VERSE do USD:

$0.100645
$0.100645$0.100645
+3.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Verse World (VERSE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:27:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Verse World (VERSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.096306
$ 0.096306$ 0.096306
Minimum 24h
$ 0.102013
$ 0.102013$ 0.102013
Maksimum 24h

$ 0.096306
$ 0.096306$ 0.096306

$ 0.102013
$ 0.102013$ 0.102013

$ 0.910916
$ 0.910916$ 0.910916

$ 0.091602
$ 0.091602$ 0.091602

-0.48%

+3.63%

-19.56%

-19.56%

Aktualna cena Verse World (VERSE) wynosi $0.100643. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VERSE wahał się między $ 0.096306 a $ 0.102013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VERSE w historii to $ 0.910916, a najniższy to $ 0.091602.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VERSE zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +3.63% w ciągu 24 godzin i o -19.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Verse World (VERSE)

$ 10.08M
$ 10.08M$ 10.08M

--
----

$ 100.76M
$ 100.76M$ 100.76M

100.00M
100.00M 100.00M

999,999,751.849816
999,999,751.849816 999,999,751.849816

Obecna kapitalizacja rynkowa Verse World wynosi $ 10.08M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VERSE w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 999999751.849816. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 100.76M.

Historia ceny Verse World (VERSE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Verse World do USD wyniosła $ +0.00352749.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Verse World do USD wyniosła $ -0.0308615922.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Verse World do USD wyniosła $ -0.0385213497.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Verse World do USD wyniosła $ -0.09664656804988831.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00352749+3.63%
30 Dni$ -0.0308615922-30.66%
60 dni$ -0.0385213497-38.27%
90 dni$ -0.09664656804988831-48.98%

Co to jest Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Verse World (VERSE)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Verse World (w USD)

Jaka będzie wartość Verse World (VERSE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Verse World (VERSE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Verse World.

Sprawdź teraz prognozę ceny Verse World!

VERSE na lokalne waluty

Tokenomika Verse World (VERSE)

Zrozumienie tokenomiki Verse World (VERSE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VERSEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Verse World (VERSE)

Jaka jest dziś wartość Verse World (VERSE)?
Aktualna cena VERSE w USD wynosi 0.100643USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VERSE do USD?
Aktualna cena VERSE w USD wynosi $ 0.100643. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Verse World?
Kapitalizacja rynkowa dla VERSE wynosi $ 10.08M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VERSE w obiegu?
W obiegu VERSE znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VERSE?
VERSE osiąga ATH w wysokości 0.910916 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VERSE?
VERSE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.091602 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VERSE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VERSE wynosi -- USD.
Czy w tym roku VERSE pójdzie wyżej?
VERSE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VERSE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:27:28 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Verse World (VERSE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,783.98
$103,783.98$103,783.98

+0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.82
$3,439.82$3,439.82

+1.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.92
$161.92$161.92

+0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,783.98
$103,783.98$103,783.98

+0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.82
$3,439.82$3,439.82

+1.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3498
$2.3498$2.3498

+3.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.92
$161.92$161.92

+0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1418
$1.1418$1.1418

+5.21%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03467
$0.03467$0.03467

+38.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00358
$0.00358$0.00358

-52.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011600
$0.000011600$0.000011600

+514.40%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2226
$0.2226$0.2226

+345.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5046
$1.5046$1.5046

+85.47%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01832
$0.01832$0.01832

+46.56%