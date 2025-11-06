Prognoza ceny Verse World (VERSE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Verse World na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VERSE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Verse World % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Verse World na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Verse World (VERSE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Verse World może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.098236. Prognoza ceny Verse World (VERSE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Verse World może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.103147. Prognoza ceny Verse World (VERSE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VERSE na 2027 rok wyniesie $ 0.108305 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Verse World (VERSE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VERSE na 2028 rok wyniesie $ 0.113720 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Verse World (VERSE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VERSE w 2029 roku wyniesie $ 0.119406 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Verse World (VERSE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VERSE w 2030 roku wyniesie $ 0.125376 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Verse World (VERSE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Verse World może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.204225. Prognoza ceny Verse World (VERSE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Verse World może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.332661. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.098236 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.098639 0.41% Prognoza ceny Verse World (VERSE) na dziś Przewidywana cena dla VERSE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.098236 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Verse World (VERSE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VERSE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.098249 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Verse World (VERSE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VERSE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.098330 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Verse World (VERSE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VERSE wynosi $0.098639 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Verse World Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 9.81M$ 9.81M $ 9.81M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VERSE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto VERSE ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 9.81M. Zobacz na żywo cenę VERSE

Historyczna cena Verse World Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Verse World, cena Verse World wynosi 0.098236USD. Podaż w obiegu Verse World (VERSE) wynosi 100.00M VERSE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $9,814,898 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.10% $ -0.000105 $ 0.102013 $ 0.097516

7 D -19.09% $ -0.018758 $ 0.143830 $ 0.092619

30 Dni -31.48% $ -0.030931 $ 0.143830 $ 0.092619 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Verse World zanotował zmianę ceny o $-0.000105 , co stanowi -0.10% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Verse World osiągnął maksimum na poziomie $0.143830 i minimum na poziomie $0.092619 . Zanotowano zmianę ceny o -19.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VERSE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Verse World o -31.48% , co odpowiada około $-0.030931 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VERSE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Verse World (VERSE)? Moduł predykcji ceny Verse World to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VERSE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Verse World na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VERSE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Verse World. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VERSE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VERSE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Verse World.

Dlaczego prognoaza ceny VERSE jest ważna?

Prognozy cen VERSE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w VERSE? Według Twoich prognoz VERSE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny VERSE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Verse World (VERSE), przewidywana cena VERSE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 VERSE w 2026 roku? Cena 1 Verse World (VERSE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz VERSE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena VERSE w 2027 roku? Verse World (VERSE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VERSE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VERSE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Verse World (VERSE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VERSE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Verse World (VERSE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 VERSE w 2030 roku? Cena 1 Verse World (VERSE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz VERSE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny VERSE na 2040 rok? Verse World (VERSE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VERSE do 2040 roku.