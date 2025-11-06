GiełdaDEX+
Aktualna cena Veil Token to 0.132612 USD. Śledź aktualizacje cen VEIL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VEIL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VEIL

Informacje o cenie VEIL

Czym jest VEIL

Oficjalna strona internetowa VEIL

Tokenomika VEIL

Prognoza cen VEIL

Cena Veil Token (VEIL)

Aktualna cena 1 VEIL do USD:

$0.132603
$0.132603$0.132603
+15.40%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Veil Token (VEIL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Veil Token (VEIL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.113522
$ 0.113522$ 0.113522
Minimum 24h
$ 0.140948
$ 0.140948$ 0.140948
Maksimum 24h

$ 0.113522
$ 0.113522$ 0.113522

$ 0.140948
$ 0.140948$ 0.140948

$ 0.310953
$ 0.310953$ 0.310953

$ 0.02251824
$ 0.02251824$ 0.02251824

-3.03%

+15.88%

+21.77%

+21.77%

Aktualna cena Veil Token (VEIL) wynosi $0.132612. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VEIL wahał się między $ 0.113522 a $ 0.140948, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VEIL w historii to $ 0.310953, a najniższy to $ 0.02251824.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VEIL zmieniły się o -3.03% w ciągu ostatniej godziny, o +15.88% w ciągu 24 godzin i o +21.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Veil Token (VEIL)

$ 9.07M
$ 9.07M$ 9.07M

--
----

$ 10.66M
$ 10.66M$ 10.66M

68.05M
68.05M 68.05M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Obecna kapitalizacja rynkowa Veil Token wynosi $ 9.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VEIL w obiegu wynosi 68.05M, przy całkowitej podaży 79999999.93845622. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.66M.

Historia ceny Veil Token (VEIL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Veil Token do USD wyniosła $ +0.01817711.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Veil Token do USD wyniosła $ +0.2199664020.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Veil Token do USD wyniosła $ +0.1306577765.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Veil Token do USD wyniosła $ +0.01627730054052081.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01817711+15.88%
30 Dni$ +0.2199664020+165.87%
60 dni$ +0.1306577765+98.53%
90 dni$ +0.01627730054052081+13.99%

Co to jest Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Veil Token (VEIL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Veil Token (w USD)

Jaka będzie wartość Veil Token (VEIL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Veil Token (VEIL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Veil Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Veil Token!

VEIL na lokalne waluty

Tokenomika Veil Token (VEIL)

Zrozumienie tokenomiki Veil Token (VEIL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VEILjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Veil Token (VEIL)

Jaka jest dziś wartość Veil Token (VEIL)?
Aktualna cena VEIL w USD wynosi 0.132612USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VEIL do USD?
Aktualna cena VEIL w USD wynosi $ 0.132612. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Veil Token?
Kapitalizacja rynkowa dla VEIL wynosi $ 9.07M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VEIL w obiegu?
W obiegu VEIL znajduje się 68.05M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VEIL?
VEIL osiąga ATH w wysokości 0.310953 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VEIL?
VEIL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02251824 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VEIL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VEIL wynosi -- USD.
Czy w tym roku VEIL pójdzie wyżej?
VEIL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VEIL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Veil Token (VEIL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz.

