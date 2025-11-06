Informacje o cenie Veil Token (VEIL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.113522 Maksimum 24h $ 0.140948 Historyczne maksimum $ 0.310953 Najniższa cena $ 0.02251824 Zmiana ceny (1H) -3.03% Zmiana ceny (1D) +15.88% Zmiana ceny (7D) +21.77%

Aktualna cena Veil Token (VEIL) wynosi $0.132612. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VEIL wahał się między $ 0.113522 a $ 0.140948, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VEIL w historii to $ 0.310953, a najniższy to $ 0.02251824.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VEIL zmieniły się o -3.03% w ciągu ostatniej godziny, o +15.88% w ciągu 24 godzin i o +21.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Veil Token (VEIL)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.07M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.66M Podaż w obiegu 68.05M Całkowita podaż 79,999,999.93845622

Obecna kapitalizacja rynkowa Veil Token wynosi $ 9.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VEIL w obiegu wynosi 68.05M, przy całkowitej podaży 79999999.93845622. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.66M.