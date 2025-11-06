Prognoza ceny Veil Token (VEIL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Veil Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VEIL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Veil Token
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Veil Token
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:08:08 (UTC+8)

Prognoza ceny Veil Token na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Veil Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.147757.

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Veil Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.155144.

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VEIL na 2027 rok wyniesie $ 0.162902 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VEIL na 2028 rok wyniesie $ 0.171047 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VEIL w 2029 roku wyniesie $ 0.179599 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VEIL w 2030 roku wyniesie $ 0.188579 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Veil Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.307176.

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Veil Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.500357.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.147757
    0.00%
  • 2026
    $ 0.155144
    5.00%
  • 2027
    $ 0.162902
    10.25%
  • 2028
    $ 0.171047
    15.76%
  • 2029
    $ 0.179599
    21.55%
  • 2030
    $ 0.188579
    27.63%
  • 2031
    $ 0.198008
    34.01%
  • 2032
    $ 0.207908
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.218304
    47.75%
  • 2034
    $ 0.229219
    55.13%
  • 2035
    $ 0.240680
    62.89%
  • 2036
    $ 0.252714
    71.03%
  • 2037
    $ 0.265350
    79.59%
  • 2038
    $ 0.278617
    88.56%
  • 2039
    $ 0.292548
    97.99%
  • 2040
    $ 0.307176
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Veil Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.147757
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.147777
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.147898
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.148364
    0.41%
Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na dziś

Przewidywana cena dla VEIL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.147757. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Veil Token (VEIL) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VEIL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.147777. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Veil Token (VEIL) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VEIL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.147898. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Veil Token (VEIL) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VEIL wynosi $0.148364. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Veil Token

--
----

--

$ 10.02M
$ 10.02M$ 10.02M

68.05M
68.05M 68.05M

--
----

--

Najnowsza cena VEIL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto VEIL ma podaż w obiegu wynoszącą 68.05M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 10.02M.

Historyczna cena Veil Token

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Veil Token, cena Veil Token wynosi 0.147757USD. Podaż w obiegu Veil Token (VEIL) wynosi 68.05M VEIL, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $10,020,649.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    19.96%
    $ 0.024589
    $ 0.147871
    $ 0.121476
  • 7 D
    41.97%
    $ 0.062014
    $ 0.173582
    $ 0.046761
  • 30 Dni
    221.35%
    $ 0.327064
    $ 0.173582
    $ 0.046761
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Veil Token zanotował zmianę ceny o $0.024589, co stanowi 19.96% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Veil Token osiągnął maksimum na poziomie $0.173582 i minimum na poziomie $0.046761. Zanotowano zmianę ceny o 41.97%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał VEIL do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Veil Token o 221.35%, co odpowiada około $0.327064 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VEIL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Veil Token (VEIL)?

Moduł predykcji ceny Veil Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VEIL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Veil Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VEIL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Veil Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VEIL.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VEIL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Veil Token.

Dlaczego prognoaza ceny VEIL jest ważna?

Prognozy cen VEIL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w VEIL?
Według Twoich prognoz VEIL osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny VEIL na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Veil Token (VEIL), przewidywana cena VEIL osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 VEIL w 2026 roku?
Cena 1 Veil Token (VEIL) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz VEIL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena VEIL w 2027 roku?
Veil Token (VEIL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VEIL do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa VEIL w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Veil Token (VEIL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa VEIL w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Veil Token (VEIL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 VEIL w 2030 roku?
Cena 1 Veil Token (VEIL) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz VEIL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny VEIL na 2040 rok?
Veil Token (VEIL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VEIL do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:08:08 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.