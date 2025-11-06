Informacje o cenie VCRED (VCRED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.986159 $ 0.986159 $ 0.986159 Minimum 24h $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.986159$ 0.986159 $ 0.986159 Maksimum 24h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Historyczne maksimum $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Najniższa cena $ 0.983628$ 0.983628 $ 0.983628 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) +0.68% Zmiana ceny (7D) -0.03% Zmiana ceny (7D) -0.03%

Aktualna cena VCRED (VCRED) wynosi $0.99857. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VCRED wahał się między $ 0.986159 a $ 1.003, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VCRED w historii to $ 1.004, a najniższy to $ 0.983628.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VCRED zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.68% w ciągu 24 godzin i o -0.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VCRED (VCRED)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 998.57M$ 998.57M $ 998.57M Podaż w obiegu 12.60M 12.60M 12.60M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa VCRED wynosi $ 12.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VCRED w obiegu wynosi 12.60M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 998.57M.