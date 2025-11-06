GiełdaDEX+
Aktualna cena V2EX to 0.00382155 USD. Śledź aktualizacje cen V2EX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe V2EX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o V2EX

Informacje o cenie V2EX

Czym jest V2EX

Oficjalna strona internetowa V2EX

Tokenomika V2EX

Prognoza cen V2EX

Cena V2EX (V2EX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 V2EX do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
V2EX (V2EX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:25:51 (UTC+8)

Informacje o cenie V2EX (V2EX) (USD)

Aktualna cena V2EX (V2EX) wynosi $0.00382155. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs V2EX wahał się między $ 0.00363305 a $ 0.00387461, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs V2EX w historii to $ 0.01572952, a najniższy to $ 0.00252121.

Pod względem krótkoterminowych wyniki V2EX zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +2.96% w ciągu 24 godzin i o -36.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o V2EX (V2EX)

Obecna kapitalizacja rynkowa V2EX wynosi $ 3.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż V2EX w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999278.658802. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.82M.

Historia ceny V2EX (V2EX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny V2EX do USD wyniosła $ +0.00010975.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny V2EX do USD wyniosła $ -0.0021503777.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny V2EX do USD wyniosła $ -0.0025853080.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny V2EX do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010975+2.96%
30 Dni$ -0.0021503777-56.26%
60 dni$ -0.0025853080-67.65%
90 dni$ 0--

Co to jest V2EX (V2EX)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla V2EX (V2EX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny V2EX (w USD)

Jaka będzie wartość V2EX (V2EX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w V2EX (V2EX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla V2EX.

Sprawdź teraz prognozę ceny V2EX!

V2EX na lokalne waluty

Tokenomika V2EX (V2EX)

Zrozumienie tokenomiki V2EX (V2EX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena V2EXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące V2EX (V2EX)

Jaka jest dziś wartość V2EX (V2EX)?
Aktualna cena V2EX w USD wynosi 0.00382155USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena V2EX do USD?
Aktualna cena V2EX w USD wynosi $ 0.00382155. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa V2EX?
Kapitalizacja rynkowa dla V2EX wynosi $ 3.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż V2EX w obiegu?
W obiegu V2EX znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) V2EX?
V2EX osiąga ATH w wysokości 0.01572952 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla V2EX?
V2EX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00252121 USD.
Jaki jest wolumen obrotu V2EX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla V2EX wynosi -- USD.
Czy w tym roku V2EX pójdzie wyżej?
V2EX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny V2EX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe V2EX (V2EX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

