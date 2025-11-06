Informacje o cenie V2EX (V2EX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00363305 $ 0.00363305 $ 0.00363305 Minimum 24h $ 0.00387461 $ 0.00387461 $ 0.00387461 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00363305$ 0.00363305 $ 0.00363305 Maksimum 24h $ 0.00387461$ 0.00387461 $ 0.00387461 Historyczne maksimum $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 Najniższa cena $ 0.00252121$ 0.00252121 $ 0.00252121 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +2.96% Zmiana ceny (7D) -36.93% Zmiana ceny (7D) -36.93%

Aktualna cena V2EX (V2EX) wynosi $0.00382155. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs V2EX wahał się między $ 0.00363305 a $ 0.00387461, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs V2EX w historii to $ 0.01572952, a najniższy to $ 0.00252121.

Pod względem krótkoterminowych wyniki V2EX zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +2.96% w ciągu 24 godzin i o -36.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o V2EX (V2EX)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

Obecna kapitalizacja rynkowa V2EX wynosi $ 3.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż V2EX w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999278.658802. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.82M.