GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena USDai to 1.004 USD. Śledź aktualizacje cen USDAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena USDai to 1.004 USD. Śledź aktualizacje cen USDAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o USDAI

Informacje o cenie USDAI

Czym jest USDAI

Biała księga USDAI

Oficjalna strona internetowa USDAI

Tokenomika USDAI

Prognoza cen USDAI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo USDai

Cena USDai (USDAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 USDAI do USD:

$1.004
$1.004$1.004
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
USDai (USDAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:25:17 (UTC+8)

Informacje o cenie USDai (USDAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
Minimum 24h
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
Maksimum 24h

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.769779
$ 0.769779$ 0.769779

-0.00%

-0.02%

-0.58%

-0.58%

Aktualna cena USDai (USDAI) wynosi $1.004. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDAI wahał się między $ 1.003 a $ 1.008, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDAI w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 0.769779.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDAI zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.02% w ciągu 24 godzin i o -0.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o USDai (USDAI)

$ 581.76M
$ 581.76M$ 581.76M

--
----

$ 581.76M
$ 581.76M$ 581.76M

578.76M
578.76M 578.76M

578,758,922.528334
578,758,922.528334 578,758,922.528334

Obecna kapitalizacja rynkowa USDai wynosi $ 581.76M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDAI w obiegu wynosi 578.76M, przy całkowitej podaży 578758922.528334. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 581.76M.

Historia ceny USDai (USDAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny USDai do USD wyniosła $ -0.000261832603244.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny USDai do USD wyniosła $ -0.0418487280.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny USDai do USD wyniosła $ -0.0054486076.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny USDai do USD wyniosła $ -0.0005430126860961.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000261832603244-0.02%
30 Dni$ -0.0418487280-4.16%
60 dni$ -0.0054486076-0.54%
90 dni$ -0.0005430126860961-0.05%

Co to jest USDai (USDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny USDai (w USD)

Jaka będzie wartość USDai (USDAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w USDai (USDAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla USDai.

Sprawdź teraz prognozę ceny USDai!

USDAI na lokalne waluty

Tokenomika USDai (USDAI)

Zrozumienie tokenomiki USDai (USDAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące USDai (USDAI)

Jaka jest dziś wartość USDai (USDAI)?
Aktualna cena USDAI w USD wynosi 1.004USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USDAI do USD?
Aktualna cena USDAI w USD wynosi $ 1.004. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa USDai?
Kapitalizacja rynkowa dla USDAI wynosi $ 581.76M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USDAI w obiegu?
W obiegu USDAI znajduje się 578.76M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USDAI?
USDAI osiąga ATH w wysokości 1.19 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USDAI?
USDAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.769779 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USDAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USDAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku USDAI pójdzie wyżej?
USDAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USDAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:25:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe USDai (USDAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,807.41
$103,807.41$103,807.41

+0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,441.28
$3,441.28$3,441.28

+1.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.24
$162.24$162.24

+1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,807.41
$103,807.41$103,807.41

+0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,441.28
$3,441.28$3,441.28

+1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3514
$2.3514$2.3514

+3.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.24
$162.24$162.24

+1.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1520
$1.1520$1.1520

+6.15%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03583
$0.03583$0.03583

+43.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00358
$0.00358$0.00358

-52.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011326
$0.000011326$0.000011326

+499.89%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2204
$0.2204$0.2204

+340.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5053
$1.5053$1.5053

+85.56%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01900
$0.01900$0.01900

+52.00%