Informacje o cenie USDai (USDAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Minimum 24h $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Maksimum 24h $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Historyczne maksimum $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najniższa cena $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.02% Zmiana ceny (7D) -0.58% Zmiana ceny (7D) -0.58%

Aktualna cena USDai (USDAI) wynosi $1.004. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDAI wahał się między $ 1.003 a $ 1.008, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDAI w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 0.769779.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDAI zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.02% w ciągu 24 godzin i o -0.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o USDai (USDAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 581.76M$ 581.76M $ 581.76M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 581.76M$ 581.76M $ 581.76M Podaż w obiegu 578.76M 578.76M 578.76M Całkowita podaż 578,758,922.528334 578,758,922.528334 578,758,922.528334

Obecna kapitalizacja rynkowa USDai wynosi $ 581.76M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDAI w obiegu wynosi 578.76M, przy całkowitej podaży 578758922.528334. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 581.76M.