Informacje o cenie US Nerite Dollar (USND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.931106 $ 0.931106 $ 0.931106 Minimum 24h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.931106$ 0.931106 $ 0.931106 Maksimum 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Historyczne maksimum $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Najniższa cena $ 0.931106$ 0.931106 $ 0.931106 Zmiana ceny (1H) +5.17% Zmiana ceny (1D) -1.00% Zmiana ceny (7D) -0.18% Zmiana ceny (7D) -0.18%

Aktualna cena US Nerite Dollar (USND) wynosi $0.984521. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USND wahał się między $ 0.931106 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USND w historii to $ 1.61, a najniższy to $ 0.931106.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USND zmieniły się o +5.17% w ciągu ostatniej godziny, o -1.00% w ciągu 24 godzin i o -0.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o US Nerite Dollar (USND)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Podaż w obiegu 2.21M 2.21M 2.21M Całkowita podaż 2,211,872.676891005 2,211,872.676891005 2,211,872.676891005

Obecna kapitalizacja rynkowa US Nerite Dollar wynosi $ 2.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USND w obiegu wynosi 2.21M, przy całkowitej podaży 2211872.676891005. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.18M.