Aktualna cena US Nerite Dollar to 0.984521 USD. Śledź aktualizacje cen USND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USND łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o USND

Informacje o cenie USND

Czym jest USND

Oficjalna strona internetowa USND

Tokenomika USND

Prognoza cen USND

Cena US Nerite Dollar (USND)

Aktualna cena 1 USND do USD:

$0.984516
$0.984516$0.984516
-0.60%1D
USD
US Nerite Dollar (USND) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie US Nerite Dollar (USND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.931106
$ 0.931106$ 0.931106
Minimum 24h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Maksimum 24h

$ 0.931106
$ 0.931106$ 0.931106

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.931106
$ 0.931106$ 0.931106

+5.17%

-1.00%

-0.18%

-0.18%

Aktualna cena US Nerite Dollar (USND) wynosi $0.984521. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USND wahał się między $ 0.931106 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USND w historii to $ 1.61, a najniższy to $ 0.931106.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USND zmieniły się o +5.17% w ciągu ostatniej godziny, o -1.00% w ciągu 24 godzin i o -0.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o US Nerite Dollar (USND)

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

--
----

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

2.21M
2.21M 2.21M

2,211,872.676891005
2,211,872.676891005 2,211,872.676891005

Obecna kapitalizacja rynkowa US Nerite Dollar wynosi $ 2.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USND w obiegu wynosi 2.21M, przy całkowitej podaży 2211872.676891005. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.18M.

Historia ceny US Nerite Dollar (USND) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny US Nerite Dollar do USD wyniosła $ -0.0099966326022431.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny US Nerite Dollar do USD wyniosła $ -0.0048133231.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny US Nerite Dollar do USD wyniosła $ -0.0147866193.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny US Nerite Dollar do USD wyniosła $ -0.0151760584350668.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0099966326022431-1.00%
30 Dni$ -0.0048133231-0.48%
60 dni$ -0.0147866193-1.50%
90 dni$ -0.0151760584350668-1.51%

Co to jest US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla US Nerite Dollar (USND)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny US Nerite Dollar (w USD)

Jaka będzie wartość US Nerite Dollar (USND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w US Nerite Dollar (USND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla US Nerite Dollar.

Sprawdź teraz prognozę ceny US Nerite Dollar!

USND na lokalne waluty

Tokenomika US Nerite Dollar (USND)

Zrozumienie tokenomiki US Nerite Dollar (USND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USNDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące US Nerite Dollar (USND)

Jaka jest dziś wartość US Nerite Dollar (USND)?
Aktualna cena USND w USD wynosi 0.984521USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USND do USD?
Aktualna cena USND w USD wynosi $ 0.984521. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa US Nerite Dollar?
Kapitalizacja rynkowa dla USND wynosi $ 2.18M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USND w obiegu?
W obiegu USND znajduje się 2.21M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USND?
USND osiąga ATH w wysokości 1.61 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USND?
USND zaliczył cenę ATL w wysokości 0.931106 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USND wynosi -- USD.
Czy w tym roku USND pójdzie wyżej?
USND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe US Nerite Dollar (USND)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

